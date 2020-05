3 motive pentru care sa-ti achizitionezi o trotineta electrica Zero

Activitatea zilnica VS. trotineta electrica

Daca te regasesti in toate aceste situatii mentionate anterior, atunci integrarea unei trotinete in viata ta iti poate aduce numeroase beneficii si sa-ti completeze totodata stilul de viata.Iar daca pana acum nu erai un fan al sportului de performanta sau al celui traditional, prin intermediul acestui material vei afla care sunt cele mai practice forme sportive pe care le poti practica la orice varsta, cum sa integrezi o trotineta electrica in stilul tau de viata si cum sa cresti randamentul activitatilor zilnice prin intermediul acesteia.Treizeci de minute de miscare zilnica se pot dovedi un adevarat elixir pentru sanatate. Efectele se observa pe termen lung, dar activitatea sportiva e necesar a fi de durata si a fi practicata zilnic.In cele 30 de minute de miscare poti face numeroase activitati, printre care formele de sport traditionale, la tine acasa (flotari, abdomene, yoga, aerobic etc.), fie cele in timpul liber sau de performanta.Poti obtine rezultatele mult dorite, un corp mai tanar, mai sanatos si o musculatura tonifiata atat daca practici sport acasa, la interior sau exterior, cat si la sala.Rezultatele pot fi aceleasi daca executi exercitiile corect si daca cele 30 minute minime de sport zilnic vor deveni o activitate constanta.Iar daca te intrebi ce rol are trotineta electrica in practicarea sporturilor, ei bine, aceste trotinete sunt un aport inedit la activitatea ta fizica chiar si atunci cand trebuie sa ajungi in diferite locuri.Spre deosebire de o trotineta clasica, trotineta electrica va face totul pentru tine, in sensul ca te urci pe ea si te va duce direct acolo unde iti doresti sa ajungi.Cu toate acestea, noi suntem de parere ca ai nevoie si de o forma minima fizica sau de anumite deprinderi ca ea sa contribuie in mod pozitiv la forma ta fizica. Iar daca acestea nu exista, vei reusi sa ti le cladesti pe parcurs, ceea ce e grozav.Pentru a conduce o trotineta electrica ai nevoie de stabilitate, ceea ce inseamna ca daca ai musculatura lucrata prin cateva exercitii fizice de baza, iti va fi mult mai usor sa o controlezi.Astfel, cu fiecare deplasare, trotineta electrica iti va pune musculatura in miscare si va lucra la fizicul tau, evitand insa acel efort ridicat si acel disconfort care s-ar creea asupra picioarelor in mod obisnuit, printr-o activitate fizica directa (de exemplu, mersul la lucru pe jos versus cel pe trotineta).Practic, trotineta electrica ajuta la mentinerea echilibrului corporal si al conditiei fizice prin usurarea deplasarilor zilnice si prin lucrarea masei musculare corporale.In afara de marele avantaj mentionat anterior, trotineta electrica Zero vine si cu alte avantaje multiple dintre care trebuie sa amintim:Daca esti deschis sa contribui mediului inconjurator, practic casa noastra de pretutindeni, a generatiilor trecute si viitoare, trotineta electrica este un articol prin care poti contribui fara efort.Una dintre cele mai mari probleme globale de mediu din zilele noastre este poluarea cu particule in suspensie si cea cu gaze, care afecteaza nu doar mediul inconjurator, ci si calitatea vietii de zi cu zi.Pe fondul unei poluari tot mai accentuate, resursele actuale devin tot mai limitate si/sau de o calitate net inferioara. Efectele nu se resimt imediat ci, bineinteles, in timp, cu rezultate negative pe termen lung.Astfel, solutia pentru un mediu protejat si un stil de viata mai sanatos se afla in mainile noastre. Iar prin achizitia unei trotinete electrice iti poti derula ca si pana acum activitatile obisnuite, intr-un mod chiar mai confortabil.Chiar daca transporturile sunt o modalitate mai practica de transport, tot ele reprezinta si unul din poluantii de top din prezent.Partea proasta e ca o masina poate fi blocata cu usurinta in trafic de catre alte zeci de masini, astfel ca timpul necesar pentru parcurgerea unei distante poate ajunge cu mult peste limita aproximata.Astfel, de multe ori vei fi nevoit sa te trezesti mai devreme, sa-ti alimentezi masina cu carburant suplimentar si sa rezisti agoniei din trafic si stresului.Insa toate aceste lucruri le poti evita prin achizitia unei trotinete electrice. Fiind un mod de transport compact si fiabil, prin intermediul trotinetei electrice poti evita aglomeratiile, statul la cozi interminabile etc.In plus, asa cum mentionam anterior, nu poluezi si iti ajuti corpul cu o activitate fizica suplimentara, dar nu foarte intensa si obositoare.Daca multe dintre metodele clasice de transport necesita obtinerea unui permis de conducere, marele avantaj al trotinetei electrice este ca poate fi utilizata de catre oricine, indiferent de varsta sau sex. Practic poate fi utilizata atat de adulti, adolescenti, indiferent de motiv sau varsta.De pilda, poti folosi trotineta electrica pentru a te deplasa la lucru, pentru a cunoaste orasul mai in detaliu sau pentru o plimbare in aer liber.Totusi trebuie sa stii ca datorita configuratiei electrice, acest tip de trotineta este limitata la parcurgerea unei distante specifice, ceea ce inseamna ca functionarea ei este limitata de acest aspect si de drumul pana la destinatie. Insa, pe distante scurte, ea se va dovedi a fi un mijloc de transport interesant si practic.Daca-ti place sa fii in tendinte si conceptul unei astfel de trotinete electrice iti este familiar sau te atrage nespus de mult, cu siguranta iti vei dori si un model in tendinte.Cele mai noi aparitii de pe piata vin de la producatorul exclusivist ZERO , care vine in intampinarea clientilor cu 6 modele de trotinete electrice cu dotari si aspect de ultima generatie.Brand-ul este o aparitie exclusivista pe piata romaneasca in portofoliul evoMAG, evoMAG fiind primul si singurul importator al acestor trotinete electrice de la ora actuala.Brand-ul ZERO pune in aplicare toate cerintele clientilor de pretutindeni, din diferite directii.Vorbim in primul rand de o eficienta ridicata, ceea ce inseamna acoperirea larga a unor nevoi personale si profesionale pe care acum le poti duce la bun sfarsit prin intermediul propriei tale trotinete electrice marca ZERO.De asemenea, ne raportam si la un concept sustenabil sub deviza ZERO - ZERO efort, ZERO poluare. Alaturi de practicabilitatea sporita pe care brandul o ofera, prin designul minimalist, portabil si versatil, ideal atat pentru cei limitati de timp si de spatiu, cat si de varsta, trotinetele electrice apartinand acestui brand exclusivist si de top, contribuie la starea ta de bine fara sa mai fie nevoie sa recurgi la compromisuri.Nu vei mai fi nevoit sa depui un efort fizic accentuat si totodata protejezi si mediul inconjurator, astfel ca actiunile tale vor fi derulate mai responsabil ca niciodata. Trotinetele electrice ZERO devin astfel si o modalitate prin care poti da un exemplu societatii si comunitatii de care apartii, cat si actualelor si viitoarelor generatii.De asemenea, aceste triciclete se mai inscriu si in clasa superioara de rapiditate, prin reducerea timpului de deplasare catre o destinatiie si prin conturarea unei experiente pe viu, ca si cum ai fi la volanul unui automobil de top.Iar partea cea mai buna este ca trotinetele electrice ZERO pot fi incarcate oricand si oriunde, sustenabilitatea si durabilitatea fiind principalele aspecte pe care mizeaza compania producatoare.Bineinteles, materialele utilizate la crearea acestor trotinete electrice sunt de cea mai buna calitate, materiale superioare, rezistente la uzura si la actiunea factorilor externi.Daca deja ti-am atras atentia si ai aflat cat de benefica poate fi introducerea unei trotinete electrice in viata ta si a familiei tale, implicit a unei trotinete marca ZERO, cu siguranta una dintre necesitatile primordiale inainte de a face primii pasi spre achizitia unei astfel de trotinete electrice este pretul.Preturile trotinetelor electrice nu sunt fixe, variatiile depinzand de mai multe aspecte.Unul dintre ele se raporteaza in primul rand la autonomia fiecarei trotinete in parte. Astfel, cu cate autonomia este mai ridicata, cu atat si pretul va fi mai mare. Insa beneficiile vor fi pe masura si te vei bucura mai mult de noua achizitie in fiecare zi.De asemenea, pretul este bineinteles influentat si de calitatea materialelor utilizate, de marca si totodata de perioada de lansare a trotinetelor.Astfel, atunci cand vorbim de un brand orientat catre calitate si catre client, catre un concept sustenabil si durabil, vom vorbi totodata de costuri si mai mari.In cazuri exceptionale pretul asociat unei astfel de triciclete electrice poate fi in scadere de-a lungul timpului. Insa acesta nu este un aspect exclusivist, mai ales daca tinem cont de aspectele mentionate anterior.In plus, modelele noi si inovatoare, cu functii si beneficii multiple, asa cum le ofera brandul ZERO, se vor vinde ca painea calda. Asadar, daca iti doresti sa fii in trend si sa ai parte de un mijloc de transport modern, cu zeci de beneficii, alege-l acum pe cel care ti se potriveste!Daca deja ai stabilit ca trotineta electrica este calea catre o noua schimbare si o noua era plina de beneficii multiple, iti oferim totodata si 3 recomandari de trotinete electrice de top produse si distribuite in exclusivitate de catre compania ZERO, prin intermediul platformei evoMAG.Trotineta ZERO 10x este unul dintre cele mai puternice modele aparute pe piata. Aceasta are un grad ridicat de rapiditate datorita motorului puternic dotat cu o putere de 2000W, ce ii permite o autonomie de pana la 110 km.Anvelopele groase si realizate din materiale de calitate superioara ii confera o durabilitate ridicata si totodata stabileste siguranta la drum, chiar si pe cele mai abrupte cai. Astfel, cu ajutorul acestui model poti calatori fara niciun fel de probleme atat in oras, cat si in afara acestuia.Modelul ZERO 8X este o trotineta care nu lasa loc de compromisuri atunci cand vine vorba de cea mai crescuta autonomie pe care o poate avea o trotineta electrica de ultima generatie.Desi vorbim de un model ceva mai lent din punct de vedere al motorizarii, garantam ca acesta nu va fi un impediment pentru a trece cu brio provocarile zarite la drum lung.Constructia acestei triciclete isi pastreaza de asemenea fiabilitatea, cat si durabilitatea ridicata.Cel mai accesibil si nou model de trotineta electrica pe care brand-ul ZERO ni-l pune la dispozitie poarta numele de ZERO 9.Cum se prezinta ZERO 9? Drept o tricicleta la fel de performanta ca si cele mentionate anterior, doar ca in cazul acestui model vorbim de o autonomie mai scazuta, cu aproape jumatate fata de modelul ZERO 10x.Cu toate acestea, suspensiile hidraulice si rotile cu diametru de 9 inch ofera o stabilitate ridicata si o desfasurare impecabila a plimbarilor in aer liber sau a traseului catre cea mai apropiata destinatie.ZERO 9 vine inzestrata cu un motor de 600W, un motor 100% ecologic si prietenos cu tot ceea ce se afla in jurul sau. De asemenea, designul acestui model este unul elegant, ergonomic si compact, astfel incat poate fi depozitata cu usurinta in orice spatiu.In concluzie, trotineta electrica este modalitatea revolutionara prin care poti sa redefinesti deplasarile tale si bucuria de a trai sanatos si sustenabil.Trotinetele electrice marca ZERO sunt atent verificate si supuse unor teste riguroase calitate, avand la baza cele mai exigente standarde si preferinte ale oamenilor din intreaga lume.Trotinetele electrice ZERO sunt prietenoase cu conditia fizica a corpului, cu mediul inconjurator, dar si cu dorintele tale de a fi la curent si de a avea in colectia personala cele mai inedite aparitii tehnologice.