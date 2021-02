Un deschizator de drumuri ecologic!

Pentru locuitorii orasului Bucuresti, trotineta electrica a devenit o realitate tot mai prezenta, deoarece in diminetile aglomerate pot fi zariti pe strada multi studenti, angajati ai corporatiilor, preferand trotineta electrica pentru a ajunge dintr-un punct in altul. Deseori, in zona de metrou pot fi zarite persoane care urca in transportul comun cu trotineta pliata pentru a evita timpul capricios precum ploaia sau ninsoarea. Acest factor subliniaza cat de versatile si flexibile sunt aceste mijloace de transport.Trotinetele electrice au devenit un simbol al transportului urban modern. Sunt un peisaj obisnuit in orasele mari, cum ar fi Paris, Madrid si San Francisco. Tendinta pare sa se miste intr-o singura directie - in sus! Avand in vedere ca in ultimii ani s-a pus foarte mult accent pe conservarea mediului inconjurator, trotineta electrica a venit cu un raspuns ecologic si verde care nu emana noxe si ramane o modalitate de transport fiabila.Portabilitate - avand ca rivale doar bicicletele pliabile, trotinetele electrice sunt probabil cel mai portabil mod de transport personal alimentat cu energie electrica. Multi oameni ar dori forme de transport asistate, dar le considera prea greoaie sau prea tehnice pentru a fi practice. Motocicletele sunt grozave, dar aveti nevoie de o licenta si de o asigurare pentru a merge cu una. Bicicletele Push sunt excelente, dar de multe ori va trebui sa o lasati inlantuita afara, cu riscul de a fi furata, si sunt prea mari pentru a fi considerate cu adevarat portabile. Trotinele electrice sunt usoare si pliabile, permitand depozitare si portabilitate usoara. Puteti, pur si simplu, sa o trageti asa cum ati face o valiza mica, ceea ce inseamna ca o puteti duce practic oriunde.Ecologic - Nu putem scrie un articol despre avantajele trotinetelor electrice fara a mentiona mediul. Povestea geopolitica care defineste epoca noastra o reprezinta schimbarile climatice. Cautarea noastra colectiva pentru moduri de transport mai ecologice si emisii reduse inregistreaza unele progrese, trotinetele electrice fiind unul din liderii in acest sens, de pana acum. Aceste vehicule folosesc doar o cantitate mica de energie electrica si nu emit nicio emisie, ceea ce este mai bun pentru calitatea aerului din orasele noastre si pentru plamanii locuitorilor lor. Fiind un mod de calatorie fiabil, accesibil si ecologic, trotineta in scurt timp va deveni o alegere excelenta pentru persoanele de orice varsta pentru a contribui la un mediu mai curat!Poluarea fonica - Calatorind in jurul unui oras in liniste nu merge niciodata mana in mana. Practic, orice metoda de calatorie vine cu o cantitate semnificativa de poluare fonica - masini, motociclete, autobuze, trenuri - toate sunt incredibil de zgomotoase. Chiar si mersul pe jos poate fi zgomotos daca ai pantofii cu o talpa tare! Intra in joc trotineta electrica acesta fiind un mod de transport silentios, cel mai rapid si mai silentios mod de a ajunge de la A la B.Cu totii stim cum este cand ajunge vecinul acasa din tura de noapte si isi ambaleaza masina in parcare trezind pe toata lumea. Trotineta electrica este foarte silentioasa si oricum ramane o solutie mai economica si mai usor de intretinut decat o masina!Echilibru + miscare - O alta lupta cu care se confrunta azi omenirea este stilul nostru de viata din ce in ce mai sedentar. Multi dintre noi lucreaza in domenii in care munca se desfasoara la birou, iar pozitia este aceea de sezut. Trotineta electrica imbina un mijloc de transport care se axeaza atat pe o pozitie activa a corpului, cat si de lejeritatea transportului in sine!