Uber introduce confirmarea mastii cu selfie, iar trotinetele Lime revin pe strazi

Incepand de saptamana viitoare, tuturor soferilor, curierilor si utilizatorilor Uber din Romania le vor fi afisate in aplicatie informatii referitoare la siguranta, alaturi de o lista de masuri pe care trebuie sa le respecte, inainte de o cursa.Astfel, in Romania, Uber le va cere tuturor utilizatorilor, soferilor si curierilor sa confirme faptul ca poarta o masca de protectie sau ca isi acopera fata inainte de o cursa sau livrare.pentru a confirma ca poarta o masca de protectie sau ca isi acopera fata, prin intermediul tehnologiei de verificare din aplicatie.Cei care nu respecta aceasta masura nu se vor putea conecta si nu vor putea utiliza aplicatia. In plus, acestia vor fi rugati sa confirme ca au luat masuri suplimentare de siguranta, cum ar fi dezinfectarea masinilor in mod regulat sau oferirea de dezinfectant pentru maini calatorilor.din plastic in urmatoarele saptamani, dupa ce, in ultima luna, le-a oferit acestora produse dezinfectante.1.: Uber lucreaza cu un partener local din Bucuresti, pentru a echipa majoritatea soferilor activi din Romania cu panouri separatoare pe parcursul urmatoarelor saptamani. Acestea vor ajuta la pastrarea unei distante sigure in masina, intre soferi si calatori.Uber va acoperi costurile pentru mii de astfel de panouri, astfel incat cea mai mare parte a soferilor sa primeasca unul in mod gratuit in urmatoarele saptamani.2.: Brosurile cu astfel de informatii vor fi amplasate in masini, pentru a-i informa pe utilizatori si a le aminti de instructiunile pentru siguranta.3.: In ultimele saptamani, soferii au primit sute de produse dezinfectante din partea Uber, in mod gratuit. In total, Uber le va oferi acestora peste 3.000 de astfel de produse in urmatoarele saptamani.4.: Soferilor li se va cere sa confirme ca au luat masuri de siguranta si sa treaca printr-o verificare in aplicatie a utilizarii mastii de protectie.5.: Utilizatorilor li se va cere sa confirme ca au luat cateva masuri cheie recomandate de autoritatile de sanatate publica, cum ar fi spalarea mainilor inainte de urcarea in masina, alegerea banchetei din spate in timpul calatoriei si deschiderea geamurilor pentru a facilita ventilatia.6.: Soferii pot alege sa refuze o cursa daca utilizatorul nu poarta o masca de protectie sau nu isi acopera fata. Calatorii pot face acelasi lucru, fara taxe in plus. Anularea curselor se poate face doar din motive de siguranta; Ghidul Comunitatii Uber interzice discriminarea bazata pe culoarea pielii, nationalitate sau de orice alta natura.7.: Vor fi adaugate noi optiuni de feedback in aplicatie, inclusiv pentru cazurile in care un sofer sau utilizator nu poarta masca de protectie. Utilizatorii care incalca noile reguli in mod frecvent risca sa aiba accesul blocat in aplicatie.8.: Alaturi de Organizatia Mondiala de Sanatate, Uber a realizat o serie de sfaturi si recomandari specifice pentru industria de ridesharing si de livrare de mancare. Aceste materiale vor fi utilizate pentru a informa soferii, curierii si restaurantele atunci cand sunt semnalizate comportamente care pun in pericol siguranta.9.: Soferii si curieri diagnosticati cu COVID-19 sau care sunt obligati sa se autoizoleze vor primi asistenta financiara de la Uber pentru pana la 14 zile. In acest timp, ei nu se vor putea conecta in aplicatia Uber.In Romania,De asemenea, si compania Lime a anuntat ca incepe sa isi ofere din nou serviciile."Pentru ca orasele incep sa relaxeze restrictiile, Lime este incantat sa isi reinceapa serviciile. Ne intoarcem in orasul tau, pentru ca tu sa poti folosi Lime oricand doresti.Deoarece trotinetele Lime se folosesc in aer liber, este una dintre cele mai sigure variante pentru transport. Pentru recomandari legate de curse in siguranta, verifica ghidul nostru", a transmis compania clientilor.A.G.