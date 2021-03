VIDEO Sofer de Uber amenintat la Craiova. Tanarul a fugit spre o masina de Politie: "Vor sa ma omoare, imi dau cu pumnii-n gura!"

Soferul, in varsta de 33 de ani, a fost filmat de un client care l-a presat in timpul cursei sa-i arate acte ale masinii, cerandu-i socoteala ca lucreaza pentru serviciul de ride-sharing si vorbindu-i pe un ton foarte agresiv.In inregistrarea video se poate vedea cum, la un moment dat, soferul de Uber coboara din masina si alearga catre o masina a Politiei Locale care, intamplator circula in aceeasi directie. Soferul striga "Vor sa ma bata, vor sa ma omoare! M-au amenintat ca-mi dau cu pumnii-n gura!".Intamplarea a avut loc pe 15 martie, iar soferul amenintat, originar din Iasi, a depus plangere la Politie in cursul zilei de marti, 16 martie. Politia, citata de presa din Craiova, a anuntat ca a deschis dosar penal pentru infractiunea de amenintare, iar "cercetarile continua, urmand ca la finalizarea acestora sa se propuna solutie legala prin unitatea de Parchet competenta".Filmarea a ajuns in spatiul public si a fost distribuita pe mai multe canale. In masina se aflau doua persoane, care au simulat ca merg in calitate de clienti. Majoritatea comentatorilor sunt de parare ca cel care-l agreseaza verbal pe sofer este un taximetrist.Serviciul de ride-sharing Uber functioneaza la Craiova incepand din 10 martie 2021, fiind al saptelea oras din Romania in care a fost implementat. Aparitia concurentei a bulversat piata locala de transport de persoane, starnind nemultumirea operatorilor deja prezenti.