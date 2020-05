Uber renunta la inca 3.000 de angajati, la doua saptamani dupa ce concediase 3.700

Ziare.

Intr-un email trimis catre angajati, CEO Dara Khosrowshahi a transmis ca va inchide 45 de birouri din intreaga lume, arata CNBC. "Am luat decizia incredibil de dificila de a reduce forta de munca cu aproximativ 3.000 de oameni si de a reduce investitiile in mai multe proiecte", a transmis el.Prima runda de concedieri la Uber a avut loc pe 6 mai cand s-a anuntat ca se renunta la 3.700 de angajati , ceea ce reprezenta 14% din forta de munca Uber la acea vreme.Dupa aceasta noua runda de concedieri, Uber va ramane cu 20.000 de angajati. Khosrowshahi a precizat ca Uber le va oferi un pachet de bonusuri angajatilor concediati. Dara Khosrowshahi a precizat ca Uber le va acoperi in continuare acestora serviciile medicale.CEO-ul Uber a mai transmis ca spera ca lucrurile sa revina la normal cat mai repede, precizand ca partea de transport persoane functioneza mai bine decat Uber Eats.Romania nu se afla pe lista tarilor in care urmeaza sa se faca concedieri, acestea urmand sa aiba loc in Argentina, China, Franta, Germania, India, Irlanda, Italia, Kenya, Olanda, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portugalia, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Turcia, Marea Britanie.Citeste si Uber introduce confirmarea mastii cu selfie, iar trotinetele Lime revin pe strazi A.G.