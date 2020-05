Dezastru pe piata auto din Europa: Scadere de aproape 80% in aprilie. Cat de prost a stat Dacia

Ziare.

com

292.182 de autoturisme au fost inmatriculate in luna aprilie 2020 in Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia), comparativ cu 1,345 milioane de autoturisme inmatriculate in luna aprilie 2019, informeaza Reuters.ACEA subliniaza ca vanzarile de autoturisme au inregistrat scaderi de doua cifre in toate pietele din UE, in frunte cu Italia si Spania, unde inmatricularile au scazut cu 97,6%, respectiv 96,5%.In cele doua tari au fost vandute 4.279, respectiv 4.163 de autoturisme in luna aprilie 2020, adica mai putin decat cele 4.321 de autoturisme vandute in, unde piata auto a inregistrat oConform cifrelor ACEA, doar pietele auto din Danemarca si Suedia au avut o contractie mai mica decat cea din Romania.In ceea ce priveste marii producatori auto, in aprilie vanzarile Volkswagen Group au scazut cu 75%, in timp ce Renault si PSA Group au raportat un declin al vanzarilor de 79,5% respectiv 82,4%. Producatorii de automobile de lux au suferit si ei o scadere a vanzarilor in luna aprilie, livrarile BMW inregistrand un declin de 69,7% iar rivalul Daimler un declin de 80,1%.Inmatricularile de autoturisme Dacia in UE, Marea Britanie si tarile EFTA au scazut cuin luna aprilie pana la 10.031 de unitati.Dacia a devansat marci precum Set, Fiat, Volvo, Kia sau Hyundai in functie de numarul de autoturismelor inmatriculate in luna aprilie.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.