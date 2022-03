Primul SUV din istoria Alfa Romeo a ajuns si in Romania: Vezi cat costa

Primul SUV din istoria celor de la Alfa Romeo, denumit Stelvio, a ajuns si pe piata din Romania.

Alfa Romeo Stelvio costa 52.200 de euro in tara noastra, anunta Automarket.

Pentru inceput, Alfa Romeo Stelvio va fi disponibil in Romania doar in editia speciala de lansare First Edition.

SUV-ul vine cu un motor pe benzina, de 2.0 litri si 280 cai putere, capabil sa accelereze de la 0 la 100 de km/h in doar 5.7 secunde.

Propulsorului construit din aluminiu i se alatura o cutie automata cu opt rapoarte, tractiunea integrala Q4 si sistemul de suspensie Alfalink, mai dezvaluie sursa citata.

La capitolul dotari, remarcam un sistem multimedia cu ecran central de 8.8 inchi, sistem audio cu 10 difuzoare si subwoofer, precum si camera video pentru marsarier.

7 litri la 100 km e consumul mixt anuntat de producatorul italian pentru aceasta versiune, care rivalizeaza cu BMW X3, Audi Q5 sau Porsche Macan.

I.G.

