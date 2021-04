Masinile Dacia si Renault nu vor mai putea depasi limitele legale de viteza. Primul model pe care va fi implementat sistemul standard

In conferinta de presa sustinuta recent, de Meo a anuntat modificari care vor revolutiona industria auto. In viitor, toate modelele companiei vor fi fabricate avand implementat in dotarea standard un sistem de recunoastere automata a limitelor de viteza pe diferite sectoare de drum. Masina va fi setata sa nu depaseasca limita legala de viteza, indiferent de actiunile soferului."Incepand cu 2022, Megane-E va veni echipat cu un regulator automat al limitei de viteza, setat in mod implicit. Viteza maxima a vehiculului va fi, de asemenea, limitata la 180 km/ h. Viteza va fi, de asemenea, limitata la modelele Renault si Dacia si nu va depasi 180 km/ h", a declarat Luca de Meo Renault vine in acest demers pe urmele producatorului Volvo , care a implementat deja limitarea din fabricatie a oricarui model la limita de maximum 180 de km/ h. Pe de alta parte, producatorul francez a facut pasul in fata, vorbind despre implementarea in premiera a limitatorului standard pentru viteza legala.Regulatorul folosit de Renault se numestesi va actiona in sensul restrictionarii vitezei si in zonele cu curbe periculoase ori la sensuri giratorii. Pana acum, acest sistem era optional la mai multe marci auto.de Meo a motivat optiunea de fabricatie prin faptul ca statisticile arata ca viteza excesiva este principala cauza a mortalitatii pe sosele. In acelasi timp, la mijloc ar putea fi si presiunea societatilor de asigurari, motiv pentru care este foarte probabil ca, in viitor, sisteme similare sa fie implementate si de ceilalti mari producatori auto.