Tragedie în Rusia. 13 morți și 20 de răniți, după ce un autobuz a căzut într-o râpă FOTO

Treisprezece persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite după ce un autobuz care transporta muncitori de la o mină a căzut într-o râpă, luni, 21 iulie, în regiunea Iakuţia, în Extremul Orient rus, anunţă autorităţile din această regiune, relatează AFP.

Şoferul a pierdut controlul vehiculului, care a ieşit de pe drum şi a căzut într-o râpă adâncă de 25 de metri, au anunţat oficialii locali.

Accidentul a avut loc luni, la ora locală 3.20 (şi ora României), a anunţat Ministerul regional de Interne.

În imagini publicate de către autorităţi apare un autobuz răsturnat, în apropierea unei bălţi cu noroi, cu roţile în sus, şi o barieră metalică deformată de-a lungul drumului, deasupra prăpastiei.

”Accidentul rutier a avut loc pe drumul industrial al fabricii miniere de prelucrare Denisovski”, anunţă ministerul local.

At least 14 people have been killed and seven injured after a bus fell down a 25-meter slope in #Russia's #Sakha (#Yakutia) Republic on Monday. The bus was carrying 36 people and serves commute bus for workers at a local coal mine. pic.twitter.com/bTSeJ8OsGp