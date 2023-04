Un autobuz care transporta pasageri de la aeroport spre casă a explodat pe un pod după ce a luat foc, în Italia VIDEO

Un autobuz în care se aflau mai mulți pasageri a luat foc în mers și a explodat pe Podul Libertății (Ponte della Libertà), legătura între Veneția și Mestre din Italia.

Incidentul a avut loc vineri, după ce autobuzul plecase de pe aeroportul din Treviso și se îndrepta spre Piazzale Roma din Veneția.

În autobuz se aflau opt pasageri.

”Cursa mea s-ar fi încheiat chiar la Veneția, dar, în timp ce conduceam de-a lungul Ponte della Libertà, am auzit o bubuitură. Mă gândeam la o anvelopă, dar m-am uitat în spate și am văzut flacără în motorul din spate. Am oprit imediat autobuzul și i-am scos pe toți, am reușit să deschid și portbagajul ca să-și poata lua valizele. Am încercat să folosesc extinctorul, dar flăcările au cuprins deja autobuzul. Sunt încă în stare de șoc, dar sunt bine, mă bucur că toți pasagerii sunt în siguranță. Trecutul meu de salvamarad mi-a fost util să-mi găsesc calmul să reacţionez şi să mă comport corect”, a declarat șoferul Demis Giaccatto, în vârstă de 46 ​​de ani, potrivit ȘtiriDiaspora.ro.

Traficul pe pod a fost întrerupt, iar pasagerii s-au dus la Veneția pe jos.

Cauzele incendiului nu sunt cunoscute deocamdată.