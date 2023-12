Cel puțin 16 oameni au murit după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă de 30 de metri. Încă o tragedie în ”curba morții”

Un autobuz care transporta zeci de persoane în Filipine a rămas fără frâne şi a căzut într-o râpă adâncă de 30 de metri, în provincia centrală Antique, provocând moartea a cel puţin 16 persoane, au anunţat miercuri autorităţile locale, citate de Reuters.

Opt persoane se aflau în stare critică în spitale, în timp ce patru erau în stare stabilă, a declarat guvernatorul Antique, Rhodora Cadiao, pentru postul de radio DZRH.

Numărul deceselor confirmate a fost mai mic decât cele 28 raportate anterior în presa locală.

Autobuzul de pasageri din provincia Iloilo se îndrepta spre oraşul Culasi din Antique, marţi după-amiază, când frânele sale s-au defectat pe un drum sinuos şi a plonjat 30 de metri într-o râpă, a declarat Cadiao.

"Noi numim acea zonă curba ucigaşă. A fost deja al doilea autobuz care a căzut acolo", a adăugat Cadiao.

Heartbreaking news from the #Philippines 🇵🇭. A passenger bus carrying 53 plunged off a cliff in Antique province on Tuesday, taking at least 25 lives, local media reported.The accident occured while heading from Iloilo City to San Jose de Buenavista. More details to follow. 🚌💔 pic.twitter.com/Gnz5lzrArC