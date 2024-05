Momentul în care un autobuz cu 20 de pasageri cade într-un râu din Sankt Petersburg. Cel puțin 4 oameni au murit VIDEO

Tragedie în Rusia. Un autobuz de pasageri care transporta 20 de persoane a căzut vineri, 10 mai, de pe un pod în râul Moika, în centrul oraşului Sankt Petersburg.

Cel puţin patru persoane au murit, iar şase au fost spitalizate, potrivit agenţiei oficiale TASS, în timp ce contul local de Telegram Fontanka susţine că sunt şase morţi.

Dintre persoanele spitalizate, patru sunt în comă, iar doi sunt în stare gravă, potrivit TASS.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei locale 13:00 (şi a României), când autobuzul de pasageri a căzut în râul Moika de pe podul Poţeluev, pe strada Bolşaia Morskaia. Potrivit datelor preliminare, în momentul accidentului, în vehicul se aflau aproximativ 20 de persoane.

Nu se ştie exact ce s-a întâmplat, dar cert este că vremea era rea, iar şoferul a pierdut controlul asupra autobuzului. Potrivit presei locale, autobuzul s-a izbit de două maşini aflate pe pod, a rupt un parapete, a căzut în apă şi s-a scufundat complet. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere.

🚨🇷🇺

BUS CRASH IN RUSSIA

A Bus in St Petersburg just crashed into a river, with at least 20 passengers inside

1 person died on the scene, with another two people who died in hospital

The driver has been arrested and he is now being investigated

Do you think this looks… pic.twitter.com/DuhvDTdJ81