Șofer de autobuz luat la rost de călători. "Am pus chiar piciorul pe scară și mi-a inchis ușa. Am căzut, oamenii au făcut gălăgie și abia atunci a oprit"

În plin sezon al temperaturilor ridicate, paginile Societății de Transport Public București sunt pline de reclamații de la călători.

Atât pe pagina oficială de pe Facebook a companiei, cât și pe cea pentru reclamații, oamenii se plâng că se sufocă și condițiile lasă de dorit, pentru că aerul condiționat fie nu este pornit, fie nu funcționează. Multe dintre mijloacele de transport în comun nu sunt dotate cu astfel de instalații.

Celor care fac astfel de reclamații pe Facebook nu le răspunde nimeni.

Totuși, un șofer le-a dat replica celor nemulțumiți, arătând, într-o postare, că nici șoferii nu beneficiază de condiții optime de muncă:

"Până acum v-ați plâns dumneavoastră dragi călători de condiții, cred că este și rândul nostru. Când vom avea și noi wc-uri la capete de linie, când vom avea și noi scaune funcționale la vehicule, când vom avea și noi instalații de aer condiționat în cabinele posturilor de conducere, când vom avea macazele automate funcționale, când vom avea itineriile făcute conform traficului, când vom avea piese de schimb, când vom avea acel serviciu de transport public pe care îl tot laudă domnul director?"

"Noi plătim abonamente și vrem puțină decență"

Pe unii i-a înfuriat postarea șoferului. Alții se referă la comportamentul unora dintre șoferi care completează în mod nefericit tabloul.

"Problemele dumneavoastră nu ne privesc pe noi călătorii, igienizați mașinile, mai ales că e transport în comun. Dacă suntem capitală europeană, facem cumva să ne fie tuturor bine! Iar în ceea ce privește nespălații, că tot a fost și este o perioadă cu Covid, igienizarea ar trebui să vă preocupe mai mult. În ceea ce privește salariile, ar trebui să va mulțumiți cu ce vi se dă! Sunteți plătiți de la primării, nu-i așa! Fiecare ne asumăm locul de muncă ales, iar dacă nu va convine, alții la rând, dar competenți."

"Cred că cu acest aspect trebuia să începeți de mult. Nu cu greve și salarii foarte mari. Nu v-ați gândit deloc la noi oamenii de rănd, care pe căldură sau frig stau și așteaptă în stații să ajungem la locul de muncă, care de multe ori e plătit cu minim pe economie. MEREU VĂ GÂNDIȚI CUM SĂ AVEȚI SALARII MARI!! Atunci uitați de celelalte cerințe! RUȘINE VOUĂ!"

"Să nu mai vorbim și despre conducătorii mijloacelor de transport. Când ești grăbit și alergi să prinzi autobuzul, te așteaptă și când vrei să urci îți închide ușa în nas. Mie mi s-a întâmplat pe ruta 182. Am pus chiar piciorul pe scară și mi-a închis ușa. Am căzut, călătorii au făcut gălăgie și abia atunci a oprit. Când i-am spus că o să-i fac reclamație mi-a râs în nas și a spus că nu-i pasă. Poate ieși la pensie. DECI CÂȚI NU SUNT LA FEL??? Nu vor decât salarii mari plătite din banii noștri ai tuturor. NU AVEȚI DECÂT DREPTURI NU ȘI ÎNDATORIRI????"

"Noi plătim abonamente și vrem puțină decență din partea lor."

"Nu spun că munca lor e ușoară, dar ar trebui să se gândească și la noi. Nu credeți?"

"La cât sunt călătoriile și condiții civilizate ioc, ar trebuii să aveți grupuri sanitare din aur."

"Corect, aveți dreptate, dar ce vină avem noi care avem abonamente. Și dacă comentăm ne trimite la primărie. Ați făcut greva, cu ce v-ați ales?"

"Bine spus, dar la greva din ianuarie nu ați spus lucrurile astea, nici voi și nici iubitul vostru lider de sindicat, ați cerut doar demisia directorului și v-ați baricadat în depouri fără să aveți un dialog cu presa, televiziunile în care să spuneți cum stau lucrurile în realitate, fix cum se obișnuia înainte la metrou! Fără să va dați seama, ușor ușor deveniți sau ați devenit roboții liderului de sindicat care este la fel de mult implicat în politic precum directorul de la stb, și ei doar își dispută luptele și interesele partidelor în timp ce voi sunteți practic carnea de tun!"

"Corect ce spuneți. Dar nu mai fiți răi cu călătorii. Nu deschideți ușile când vedeți că omul aleargă spre mașină, tramvai."

"Adevărat, eu am pățit asta cu fata la stația de tramvai la Complex Comercial Titan, eram cu copilul pe drum, am fugit să prind tramvaiul nr 27, când am ajuns aproape de tramvai, a închis ușile, i-am făcut semn să stea un pic să ne urcăm și noi, iar el a plecat și a zis că așa se face la taxiuri nu la tramvai, sunt mulți chiar foarte mulți vatmani și șoferi foarte nesimțiți și vorbesc foarte vulgar cu călătorii."

"Dragi angajați STB, aveți lider sindical. La greve cereți și lucrurile astea nu doar salarii mai mari."

"Cu aceste condiții vă confruntați dintotdeauna, nu este o noutate, însă nu justifică comportamentul anumitor șoferi vis a vis de călători!"

"Frate, asta cu wc-ul la cap de linie este maximă. Cum dracu se gândește directorașul ăla al vostru, primarul, protecția muncii și ceilalți dobitoci că poți conduce un vehicul cu vezica plină să fii relaxat la semafoare, la pietoni, sau în general la condus.

La asta nu m-am gândit. De wc-uri duce lipsă tot orașul."

