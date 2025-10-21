Un bărbat din București a amenințat că-și dă foc pe bulevardul Kiseleff. Protestul său e îndreptat împotriva statului

Un bărbat din București a fost oprit marți, 21 octombrie, de forțele de ordine pe bulevardul Kiseleff, după ce a amenințat că își dă foc, nemulțumit că statul i-ar fi reținut o suprafață de terenuri.

La fața locului au intervenit polițiști, pompieri și jandarmi, care au acționat rapid pentru a preveni o tragedie. Potrivit autorităților, bărbatul a fost percheziționat, iar asupra sa au fost găsite o sticlă cu benzină și o brichetă, care au fost confiscate.

Incidentul s-a încheiat fără victime, iar bărbatul a fost preluat de polițiști pentru audieri.

Ads