Un brand chinezesc de mașini electrice intră în România, dar există o problemă. Recent, a fost acuzat de „umflarea” vânzărilor, inclusiv de Partidul Comunist chinez

Compania Zeekr, care intră și pe piața din România, a fost acuzată de umflarea prețurilor. FOTO: Facebook/Zeekr Hong Kong

Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr își extinde prezența în Europa de Sud-Est și intră în România, Slovenia, Croația și Bulgaria.

Pe de altă parte, după cum informează Profit.ro, citând Reuters, mărcile chineze de vehicule electrice Neta și Zeekr au fost implicate într-o schemă de manipulare a datelor de vânzări, potrivit documentelor obținute de Reuters și interviurilor cu dealeri și cumpărători. Cele două companii ar fi încheiat polițe de asigurare pe numele unor vehicule noi înainte de a le vinde, pentru a putea înregistra artificial livrări și a atinge obiective comerciale lunare sau trimestriale, relatează Reuters, conform aceleași surse.

Neta, deținută de grupul aflat în insolvență Zhejiang Hozon New Energy, ar fi raportat astfel vânzări anticipate pentru cel puțin 64.719 de mașini între ianuarie 2023 și martie 2024, ceea ce ar reprezenta mai bine de jumătate din totalul de 117.000 de unități raportate în acea perioadă, după cum a informat și News.ro la vremea respectivă.

Zeekr, marcă premium a grupului Geely, ar fi folosit o metodă similară în orașul Xiamen, în colaborare cu dealerul său principal, Xiamen C&D Automobile, companie de stat. Datele arată că, în decembrie 2024, Zeekr a raportat 2.737 de vânzări în Xiamen – de 14 ori peste media lunară – deși doar 271 de vehicule au fost efectiv înmatriculate, potrivit autorităților locale.

Practica acestor așa-numite ”mașini second-hand cu kilometraj zero” este larg răspândită în contextul unei piețe auto chineze hiper-competitive, afectată de supracapacitate și un război prelungit al prețurilor, mai scrie Profit.ro.

Reacții oficiale și presiuni în creștere. Inclusiv presa de stat din China a acuzat Zeekr

Totodată, în contextul scandalului, presa de stat chineză – inclusiv China Securities Journal – a publicat articole critice, menționând în mod direct numele Zeekr și relatând că mai mulți cumpărători au descoperit polițe de asigurare active înainte de achiziționarea mașinilor. Mulți dintre aceștia nu au fost informați și nu au primit rambursări pentru perioada de acoperire pierdută.

De asemenea, la vremea respectivă, Auto Review, publicația Asociației Producătorilor Auto din China, a confirmat că Ministerul Industriei intenționează să interzică revânzarea mașinilor noi în primele șase luni de la înmatriculare, tocmai pentru a combate aceste practici.

Totodată, Asociația Dealerilor Auto din China a atras atenția că unele companii forțează dealerii să falsifice vânzările, iar editorialul publicat recent în People’s Daily – organul oficial al Partidului Comunist – a condamnat dur fenomenul.

Reacțiile companiilor. Zeekr a respins acuzațiile

Geely, compania-mamă a Zeekr, a respins public acuzațiile apărute în China Securities Journal, dar a refuzat să comenteze în legătură cu informațiile obținute de Reuters. Neta și Xiamen C&D nu au oferit nicio reacție oficială.

Un dealer Neta a declarat, sub protecția anonimatului, că firma le-a comunicat clar că mașinile asigurate în avans se consideră vândute, chiar dacă nu fuseseră livrate clienților.

”Ni s-a spus doar atât: ‘Just do it, toți ceilalți o fac’”, a spus acesta.

Potrivit datelor Asociației Producătorilor Auto din China, Neta a înregistrat o scădere puternică a vânzărilor în 2024, ajungând la doar 1.215 de mașini vândute în primul trimestru al anului 2025, pe fondul problemelor financiare majore.

Consecințe. Practicile riscă să atragă intervenția statului

În China, investitorii și analiștii evaluează performanța vânzărilor auto pe baza a două seturi de date: cifrele angro (livrările către dealeri) și datele de retail (înregistrările din sistemul de asigurări). Diferențele dintre acestea indică acum un dezechilibru semnificativ și o posibilă pierdere a încrederii în raportările oficiale ale producătorilor auto. Practicile descoperite riscă să genereze intervenții majore din partea statului, inclusiv reglementări mai stricte privind asigurarea, înmatricularea și vânzarea autovehiculelor electrice în China – cea mai mare piață auto din lume.

