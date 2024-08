Unul dintre marii producători chinezi de mașini este aproape de a face un pas major în Europa. Surse din Italia au declarat marți, 6 august, că firma asiatică și guvernul din peninsulă sunt în discuții avansate pentru deschiderea unei fabrici în Italia.

Dongfeng Motor Group Co Ltd și guvernul italian sunt aproape de a bate palma cu privire la deschiderea unei uzine, au declarat sub anonimat pentru Reuters surse italiene apropiate de discuții. Firma listată la bursa din Hong Kong, este deținută în proporție de peste două treimi de Dongfeng Motor Corporation Ltd, o companie de stat, conform ultimului raport anual.

Negocierile fac parte din eforturile administrației conduse de prim-ministra Giorgia Meloni de a atrage un alt producător auto important în țară, în plus față de Stellantis NV, singurul producător auto important din țară, ale cărui mărci includ Fiat și Alfa Romeo.

Guvernul de la Roma s-ar putea alătura Dongfeng cu o participație minoritară în investiția care vizează înființarea unui centru pentru întreaga Europa, au adăugat sursele. Potențiala înțelegere ar putea implica și alți investitori-cheie, inclusiv companii italiene din sectorul componentelor de mașini, au mai spus sursele citate de Reuters.

Guvernul naționalist condus de Meloni dorește să crească producția internă de automobile la 1,3 milioane de vehicule pe an, de la sub 800.000 în 2023. Executivul a discutat cu Stellantis despre posibila creștere a producției din Italia a grupului la un milion de unități pe an până la sfârșitul deceniului. Producătorul de mașini a atins ultima dată acest obiectiv în 2017.

Italia a purtat discuții și cu alți producători auto importanți cu privire la potențiale investiții în țară. Aceste discuții au inclus și Chery Automobile Co Ltd, o altă companie de stat și al cincilea mare producător din China, în timp ce Dongfeng este al treilea ca mărime.

Săptămâna trecută, Meloni s-a deplasat în China pentru a susține cooperarea cu a doua cea mai mare economie a lumii și pentru a restabili legăturile comerciale, după ce Italia a părăsit sistemul Centura și Drumul.

