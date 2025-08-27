Mercedes-Benz îşi vinde participaţia pe care o deținea în cadrul Nissan. Care este valoarea tranzacției

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 10:31
184 citiri
Mercedes-Benz îşi vinde participaţia pe care o deținea în cadrul Nissan. Care este valoarea tranzacției
Mercedes-Benz îşi vinde participaţia pe care o deținea în cadrul Nissan. FOTO group.mercedes-benz.com

Fondul de pensii al producătorului auto german Mercedes-Benz a vândut întreaga sa participație de 3,8% la Nissan Motor pentru 47,83 miliarde yeni (aproximativ 324,6 milioane dolari), au declarat marți surse citate de Reuters.

  

Acțiunile Nissan au încheiat ziua cu o scădere de peste 6%, cea mai mare din iulie, după ce Mercedes-Benz anunțase că intenționează să își cedeze participația. Vânzarea a fost realizată la un preț de 341,3 yeni pe acțiune, cu 5,98% sub cotația de închidere de luni. Cererea a depășit oferta, iar cei mai mari zece investitori au primit circa 70% din titlurile tranzacționate.

Mercedes-Benz a precizat anterior că pachetul deținut, transferat în 2016 către fondul său de pensii, nu era strategic, descriind operațiunea ca ”o curățare de portofoliu”.

Nissan și Mercedes-Benz au refuzat să comenteze suplimentar.

Vânzarea vine într-un moment dificil pentru constructorul japonez, care a raportat pierderi de 535 milioane de dolari în trimestrul încheiat în iunie, pe fondul tarifelor și al scăderii vânzărilor în SUA și China.

Între timp, CEO-ul Ivan Espinosa a lansat un plan de restructurare ce prevede reducerea capacității de producție globale la 2,5 milioane de vehicule până în 2027 și închiderea a șapte fabrici.

Renault rămâne acționarul principal al Nissan, cu 35,7% din capital, dar recent și-a reevaluat în scădere participația cu 11 miliarde de dolari și, potrivit analiștilor, va încerca treptat să își reducă expunerea, pe măsură ce alianța cu Nissan își pierde din forță.

#automotive, #mercedes benz, #nissan , #stiri auto
