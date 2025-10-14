"Metroul nostru se compară cu orice metrou de oriunde", susține președintele Autorității pentru Reformă Feroviară. Cu ce nu ne putem mândri

Metroul din România se compară cu orice metrou de oriunde, însă cu trenurile nu ne putem mândri, de aceea s-a investit în material rulant, iar până anul viitor vor fi în România 140 de trenuri noi, a declarat marți, 14 octombrie, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, la Zilele Feroviare.

'Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre altceva, despre viziunea ARF, despre ceea ce vrem să facem la ARF, o viziune în centrul căreia vrem să se găsească călătorul. De când sunt președinte la ARF - și au trecut câteva luni - am avut multe discuții cu entitățile implicate, entitățile feroviare, din minister și nu numai.

Și vă spun sincer: am discutat despre salarii, salariați, TUI, energie, motorină, sindicate, dar niciodată despre călători, și acest lucru mi-a lăsat un gust amar, pentru că, până la urmă, călătorul, cel care plătește biletul, atât cât i se cere - că-i mult, e puțin, atât i se cere, atât plătește - nu cere foarte mult, nu are pretenții mari, vrea doar câteva lucruri.

Vrea să știe dacă trenul pleacă la data stabilită, pentru că citește în presă diverse declarații că se opresc trenurile în România, dacă trenul ajunge la timp, că și-a programat o întâlnire la destinație, vrea să folosească toaleta eventual și vrea chiar să o folosească în condiții normale, vrea să aibă climatizare vara, ceva căldură iarna și cred că cam atât. Și pentru acești oameni care revin, plătesc biletul, noi trebuie să fim preocupați să le oferim minimumul de condiții.

Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit, cele enumerate de mine nu se întâmplă la toți operatorii. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit că generalizez, de aceea sunt foarte atent să spun: la unii dintre ei și uneori. Dar așa se întâmplă și știm cu toții lucrurile acestea', a afirmat Barbu.

Potrivit acestuia, pe calea ferată sunt în jur de 50 de milioane de călătorii pe an, pe 10.500 de kilometri de cale dublă, în comparație cu Metrorex, care înregistrează 185 milioane de călătorii pe an, pe 73 kilometri de cale dublă.

'Știm cu toții că în România sunt în jur de 50 de milioane de călătorii pe calea ferată. Aș vrea să vă dau câteva date comparative. La Metrorex sunt 185 de milioane de călătorii pe an în comparație cu 50 de milioane, pe 73 de kilometri de cale dublă, și la CFR (Călători - n. r.) avem 10.500 de kilometri de cale dublă. Metroul nostru se compară cu orice metrou de oriunde - și cred că ați folosit metroul în multe țări europene.

Cu trenurile nu ne putem mândri. De aceea spuneam că preocuparea noastră ar trebui pentru mandatul acesta să fie să investim în reabilitarea căii ferate, să investim în flotă feroviară nouă, ceea ce facem noi la ARF. Până anul viitor vor fi în România 140 de trenuri noi. E mult, e puțin, atât se poate. Am vrea să circule cu 160 de km la oră, că așa ar trebui. Din păcate, avem multe zone cu restricții, din mai multe motive. Dacă toate ar fi din motive de reabilitare a căii ferate, le-am înțelege, dar sunt și multe alte motive', a arătat el.

Mihai Barbu a subliniat că trenurile noi vor putea circula doar pe 38% din rețeaua feroviară, pentru că atâta este electrificată, în timp ce restul de 62% va putea fi tranzitată doar de trenuri pe hidrogen, pe baterii sau rulate.

'Să știți că ceea ce cumpără ARF, statul român de fapt, cumpără pentru 38% din rețeaua feroviară din România, care este electrificată. 62% este neelectrificată. Și iarăși revin și spun că trebuie, împreună cu colegii de la CFR SA, să facem mai mult, să ne preocupăm mai mult, dar cu siguranță nici ei nu vor putea face singuri.

Ar trebui un sprijin total al industriei feroviare din România, nu numai al celor de la CFR SA, al producătorilor, furnizorilor, comercianților, dar bineînțeles că e nevoie să aibă bani, altfel nu se poate.

Eu cred că în perioada următoare vor fi bani să reabilităm calea ferată în România, să electrificăm cât mai mult, să cumpărăm trenuri noi, dar totuși rămânem cu 62% din rețeaua feroviară din România pentru care nu vom avea trenuri noi. Aici nu avem multe variante, doar câteva - hidrogen, baterii sau rulate, așa cum au toți privații', a transmis șeful ARF.

Unii dintre operatorii privați, a continuat Barbu, au trenuri foarte bune, confortabile, iar acest lucru ar trebui să se întâmple și la CFR Călători.

'Dacă ați mers cu trenurile de la operatorii privați, sunt convins că ați văzut că unii dintre ei au trenuri foarte bune, foarte confortabile, trenuri frumoase. Și sunt convins că și la operatorul de stat se poate întâmpla acest lucru, pentru că trebuie să nu mai mergem cu o locomotivă cu un vagon, să ne facem de râs și să consumăm enorm, să poluăm, să aglomerăm în România și să mergem în condițiile în care mergem - și le știți și dumneavoastră foarte bine. În mare, să știți că aceasta e viziunea ARF pentru perioada următoare.

Vrem să fie călătorul pe primul loc și pentru asta trebuie să aducem trenuri noi, trebuie să mărim viteza de rulare pe calea ferată în România și, bineînțeles, acolo unde încă nu este electrificat, să găsim soluții alternative, în așa fel ca și acolo să fie trenuri moderne pentru toți călătorii noștri, cum vă spuneam, în jur de 50 de milioane de călătorii pe an și în jur de un milion de călători unici. Mi-aș dori să ne uităm și la călători, nu numai la angajații de la CFR, pentru că să știți că fără călători nu putem merge mai departe', a atenționat președintele ARF.

Zilele Feroviare 2025 au revenit pe 14 și 15 octombrie la București, reunind principalii actori din domeniul transportului pe șină, respectiv autorități, companii de top, experți și parteneri strategici.

Potrivit organizatorilor, conferința, aflată la cea de-a XX-a ediție, reunește voci influente care definesc prezentul și viitorul transportului feroviar.

Summit-ul Zilele Feroviare este cea mai mare și mai relevantă conferință și expoziție feroviară din România, sute de profesioniști și lideri de piață în domeniu participând în fiecare an la evenimentul cu tradiție și rezonanță în industria românească.

Agenția Națională de Presă AGERPRES este unul dintre partenerii media ai evenimentului.

