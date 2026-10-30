România construiește tot mai puțin. Cifrele care arată cât de mult au scăzut autorizațiile pentru locuințe

România a înregistrat în septembrie o scădere puternică a autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale: numărul documentelor emise a fost cu peste o treime mai mic decât în urmă cu un an. Datele publicate vineri, 30 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS) arată că declinul nu a ocolit nicio regiune a țării și se vede și în bilanțul primelor nouă luni din 2026.

„În luna septembrie 2026 s-au eliberat 2.225 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 24,4% față de luna august 2026 și cu 38,2% față de luna septembrie 2025. În perioada 1.I – 30.IX.2026 s-au eliberat 24.016 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 15,5% față de perioada 1.I – 30.IX.2025”, transmite INS.

Nord-Estul, cea mai mare scădere anuală

Față de septembrie 2025, autoritățile au emis cu 1.373 de autorizații rezidențiale mai puțin. Cele mai mari diferențe au fost în Nord-Est (minus 454), Nord-Vest (192) și Sud-Est (190). București-Ilfov a înregistrat un minus de 154, iar regiunea Centru, de 30.

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Comparativ cu august, s-au emis cu 718 autorizații mai puțin. Nord-Estul a consemnat cea mai accentuată reducere, de 237 de documente, urmat de Sud-Est, cu 156, și Vest, cu 123. Singura regiune care a mers în sens invers a fost Centru, cu 49 de autorizații în plus.

Suprafața utilă totală a clădirilor rezidențiale autorizate a însumat 680.611 metri pătrați, cu 5,7% mai puțin față de august și cu 32,7% sub nivelul din septembrie 2025. Totodată, 68,5% dintre aprobări au fost pentru zona rurală.

Și clădirile nerezidențiale sunt afectate

Declinul apare și în cazul clădirilor destinate altor utilizări decât locuirea. În septembrie au fost eliberate 420 de autorizații pentru clădiri nerezidențiale, cu 25,9% mai puțin decât în august și cu 31,1% sub nivelul de acum un an. Suprafața utilă autorizată, de 247.045 de metri pătrați, a scăzut cu 13,3% lunar și cu 34,6% anual.

Cel mai amplu recul al suprafeței autorizate în comparație cu septembrie 2025 s-a produs în București-Ilfov, unde diferența a fost de 103.512 metri pătrați. Regiunile Vest și Sud-Vest Oltenia au consemnat însă creșteri.

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