Casele care vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării a anunțat modificări majore

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 14:28
ministrul Dezvoltării Cseke Attila FOTO gov.ro

Ministrul Cseke Attila a anunțat mecanismele de simplificare din noul Cod al Urbanismului propus de el.

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele din mediul rural și urban vor putea fi ridicate fără autorizație, potrivit alba24.ro.

Ministrul a spus că autoritățile publice nu vor excluse din decizie, doar că vor avea 15 zile pentru a spune dacă construcția respectivă are nevoie de autorizație.

”În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții.

Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, la garaje, la anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect dar procedura va fi simplificată.

Aceasta este propunerea Ministerului Dezvoltării, în sensul în care nu este necesară o autorizare de construire, dar este necesară notificarea acestei lucrări.Adică eu în continuare trebuie să am un proiect cu care vin la primărie și notific primăria că vreau să fac această lucrare.

Dacă primăria în 15 zile nu îmi dă o negare (…) atunci pot să încep acea lucrare, care nu este una complexă, dar nu mai trebuie autorizație de construire, acest hățiș al documentelor” a spus ministrul Cseke Attila.

Este vorba despre o procedură simpificată.

”Acest lucru este valabil și pentru comunitățile locale, specific acest lucru, comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 metri pătrați unifamilială pentru locuința proprie, nu pentru vânzare, pe un singur nivel, fără supraetajări, pe baza unui proiect depus la primărie…

Dacă primăria consideră că lucrarea poate merge mai departe, atunci poate începe investiția. Este un model pe care îl preluăm din alte părți fără a elimina un anumit control al comunității locale” a adăugat ministrul.

#autorizatie constructie, #case, #anexe, #ministrul Dezvoltarii , #stiri politice
