Zona din București unde nu se vor mai emite autorizații de construcție. „Să dispară multe clădiri și să mai aerisim”

Primarul Robert Negoiță a transmis joi, 13 iunie, că nu va mai acorda autorizații de construcție în zona centrală a Sectorului 3 din Capitală.

„Avem zona centrală, ultra-centrală, adică din inelul principal de la Mihai Bravu, toată zona de centru unde este construit excesiv și unde nu doar că nu trebuie să mai crească nivelul de construire, de ocupare a terenului, ci trebuie să relaxăm. Asta înseamnă că multe clădiri în această zonă ar trebui să dispară.

Cum reușim să încurajăm să dispară multe clădiri și să mai aerisim această zonă? Prin faptul că propunem într-un viitor regulament ca, în zona centrală, cine vrea să construiască pentru 1m² de construit, ca să-l aprobăm, trebuie să desființeze 3m² de clădire existentă”, a spus Robert Negoiță, potrivit antena3.ro.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a susținut o conferință de presă cu privire la situația urbanistică de la nivelul Sectorului 3, potrivit primarie3.ro.

„Situația urbanistică din București, în general, și din Sectorul 3 în mod special ne preocupă de foarte multă vreme. Am avut mari speranțe că lucrurile se vor îmbunătăți și că vom avea în sfârșit o reglementare urbanistică de tip plan urbanistic general, așa cum are orice localitate din lumea aceasta. Din nefericire Bucureștiul nu are, reglementarea urbanistică fiind din secolul trecut. Eu cred că este de datoria noastră să găsim soluții. De aceea suntem azi aici, să aducem decizia mai aproape de cetățean în sensul firesc, de la structura generală a Capitalei către sectoare. Noi, Primăria Sectorului 3, pregătim acum un regulament prin care să blocăm tot ce înseamnă construire în zonele deja dezvoltate. În viitorul regulament propunem ca pentru fiecare metru pătrat construit, în zona ultracentrală, să se desființeze trei metri pătrați de clădire existentă. Este un mecanism care merge foarte bine în țările civilizate și ne dorim să facem și noi parte din această categorie”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță.

„Există problema densității construcțiilor în zona centrală și pericentrală a Municipiului București, mai ales în Sectorul 3 care este foarte eclectic. Avem toate tipurile de construcții. Vechi de aproape 200 de ani, realizate acum 50 de ani în epoca comunismului și construcții noi realizate în ultimii 34 de ani. Zona centrală este un amalgam care nu mai suportă nici un fel de adăugiri, infrastructura este cea mai veche din tot orașul. De aici decurg foarte multe probleme. Restricționarea de care vorbea și domnul primar va permite o reevaluare a tipologiei de construcții, va redeschide dezvoltarea din zona estică în așa fel încât să putem primi în Sectorul 3, în condiții de calitate, cât mai mulți locuitori”, a declarat arhitectul-șef al Sectorului 3, Ștefan Dumitrașcu.

În prezent, Bucureștiul, inclusiv Sectorul 3 se confruntă cu un blocaj determinat de anularea, respectiv suspendarea PUZ-urilor sectoriale și de inexistența unui PUG actualizat. În acest context, se dorește propunerea unei hărți de urbanism, nouă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, care să împartă unitatea teritorială în trei zone: Zona roșie (ultracentrală), zona galbenă (zona centrală cu cartierele aferente) și zona verde (periferie).

Iată în ce condiții s-ar putea construi în Sectorul 3, în funcție de zonele cuprinse în harta urbanistică propusă, potrivit primăriei:

Zona ultracentrală excesiv urbanizată – 1 mp construit la 3mp demolați;

Zona centrală urbanizată într-un procent ridicat – 1 mp construit la 2mp demolați;

Zona periferică, puternic industrializată în trecut și cu potențial de dezvoltare, prin urmare fără blocaj la construire – se va construi conform legislației în vigoare.

Autorizațiile de construire vor fi eliberate în condițiile în care solicitantul îndeplinește regulile aplicabile zonei unde dorește să realizeze construcția. Astfel, noile construcții vor respecta marja de suprafață acceptată prin noul regulament.

Excepție de la regulamentul propus vor face clădirile de utilitate publică în general, precum cele destinate sănătății, învățământului etc.

