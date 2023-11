Fascinanta poveste a tânărului moldovean care a călătorit din Portugalia până în Moldova doar cu autostopul: ”Mi-am propus un buget de 10 euro pe zi”

Tudor, un moldovean dornic de aventură, a reușit o călătorie uimitoare în doar 14 zile, străbătând distanța dintre Portugalia și Moldova cu autostopul și având la dispoziție doar 100 de euro în buzunar. Cu toate acestea el nu a cheltuit nimic pe transport, bucurându-se de generozitatea oamenilor din întreaga Europă.

Călătoria lui Tudor a început pe 20 octombrie în Portugalia, unde și-a pregătit rucsacul cu atenție, ținând cont de fiecare element esențial pentru a gestiona timpul și resursele.

„Am început marea mea aventură cu autostopul pe 20 octombrie și am ajuns în Moldova pe 2 noiembrie. În cele 14 zile de autostop, am călătorit prin Portugalia, Spania, Franța, Italia, Slovenia, Croația, Bosnia, Serbia, România și Moldova. Fără să cheltuiesc niciun ban pe transport, am profitat de două zile pentru a mă odihni, dar mai ales pentru a face duș și a-mi spăla hainele.”, spune el pentru SAPO, citat de stiridiaspora.ro

„Am reușit să cheltuiesc doar 100 de euro pe toată călătoria și niciun ban pe transport”

Cu un buget zilnic de doar 10 euro, Tudor și-a propus să cheltuiască banii doar pe strictul necesar, fără să plătească niciun mijloc de transport pe tot parcursul călătoriei.

„Aveam puțină experiență în autostop, dar făcusem autostopul în Islanda, Azore, Tenerife și Portugalia continentală. Întotdeauna a mers bine și oamenii au fost întotdeauna grozavi. Inspirația mea pentru această călătorie a fost, fără îndoială, portughezii care fac autostopul în jurul lumii. Asta m-a îndemnat să fac această călătorie.

Înainte de a porni la drum, mi-am propus un buget de 10 euro pe zi, pe care urma să îl cheltuiesc pe orice. Știam că aproape toți banii vor fi pentru mâncare, dar la finalul celor 14 zile am reușit să cheltuiesc doar 100 de euro pe toată călătoria și mi-am îndeplinit obiectivul de a cheltui zero euro pe transport.”, spune el.

Primul său transport a fost pus la punct de prietena sa, care l-a lăsat la începutul călătoriei, aproape de autostrada din Pinhal Novo, Portugalia. În prima zi, a ajuns până în Évora, iar norocul l-a favorizat, întâlnind un prieten german care l-a dus în Baiona, Franța.

În timpul călătoriei, Tudor a avut ocazia să cunoască oameni fascinanți și să împărtășească povești de viață. Unul dintre moment memorabile a fost călătoria cu Florian, un tânăr german care, după o experiență pe Camino de Santiago, se îndrepta către casă pentru a întâlni cu iubita sa portugheză. Astfel, Tudor a înțeles că autostopul nu este doar despre destinație, ci și despre poveștile și conexiunile umane.

Călătoria a continuat prin Slovenia, Croația, Bosnia, Serbia, până în România, unde Tudor s-a simțit deja acasă.