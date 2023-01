Cât de realist este scenariul în care Bucureștiul va fi ocolit pe autostradă în 2023. Drumul între A1 și A2 ar dura 20 de minute

Capitala României ar putea scăpa în acest an de o parte din traficul de tranzit de pe autostrăzile A1 și A2. Teoretic, Bucureștiul ar putea fi ocolit în cel mult 20 de minute dacă inelul sudic al A0 ar fi dat în circulație în 2023, după cum promit constructorii.

Realitatea din teren le dă însă emoții autorităților, mai ales că mai sunt și alte proiecte mari de infrastructură în construcție și unele sunt prinse în PNRR, deci trebuie respectate termene foarte stricte.

Autostrada A0, inel în jurul Bucureștiului, va avea o lungime totală de 100 kilometri și se va conecta cu autostrăzile deja existente: A1, A2 și A3. Costă undeva la 6-7 miliarde de lei fără ajustările de prețuri de TVA și este finanțată integral din fonduri europene. Întreaga autostradă a fost împărțită în 7 segmente: pe sud sunt 3 loturi, pe nord sunt 4 loturi.

În acest moment se pare că suntem singura țară din Balcani fără autostradă de centură în jurul Capitalei.

După ce s-a făcut studiul de fezabilitate a fost băgat la sertar

Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a spus într-un interviu pentru Ziare.com că anul acesta, potrivit termenelor contractuale ar trebui să circulăm pe inelul sudic al A0.

”Pentru autostrada de centură A0 s-a făcut studiul de fezabilitate în 2008, acum 15 ani și, în mod surprinzător, a fost băgat la sertar în acel moment. Nu existau intenții atunci să se facă licitații pentru lucrări, să fie finanțat din fonduri europene, se discuta foarte mult despre parteneriate public-privat și concesiuni. Discuția era ca jumătatea sudică a autostrăzii A0 să fie construită și concesionată la pachet cu autostrăzile București-Constanța și București-Pitești. Nu s-a materializat nimic din acest plan”, a spus Horațiu Cosma.

Autostrada A0 Centura București

Cum sunt împărțite tronsoanele A0, ce firme au câștigat licitațiile și cât costă lucrările SURSA: 130km.ro

Comisia Europeană și-a dat seama că sunt extrem de importante atât Autostrada de centură (A0), cât și centura Capitalei (DNCB) și le-a cerut autorităților să se gândească ce vor să facă mai exact.

”Mai departe a fost Master planul de transport 2014-2015 în care Bucureștiul era văzut așa ca pe un punct, nimic despre A0, nimic despre centura București. Cei de la Comisia Europeană, care pe bună dreptate spuneau că este o investiție extrem de rentabilă, dar ce se dorește să se finanțeze, de fapt: centura? autostrada? ambele?

Și nimeni din partea statului nu era stare să dea un răspuns clar și argumentat la întrebarea aceasta. Și abia în 2016, când am lucrat împreună cu Cătălin Drulă în guvernarea tehnocrată, am discutat cu cei de la Banca Europeană de Investiții și prin programul lor am achiziționat serviciile unui consultant care practic a oferit răspunsul la întrebarea aceasta: ”ce trebuie făcut?”. A venit, a făcut studii de trafic, studii de rentabilitate ale proiectului. A rezultat o rată de rentabilitate imensă, de 30.

Ca să avem un ordin de comparație, autostrada Sibiu - Pitești are undeva la 10. Comisia Europeană finanțează orice este peste 5. Acela a fost momentul în care am avut un studiu argumentat, în care am putut pune pe masă Comisiei studiul din care ieșea că este nevoie și de A0 complet și de Centura București dublată pe cea mai mare parte plus intersecții de nivelate. Toată investiția era undeva la 1,7 miliarde de euro și atunci fost momentul în care s-au lansat și licitațiile de lucrări pe baza acelui studiu de fezabilitate din 2008”, a spus expertul în infrastructură.

Autostrada A0 Centura București

PLAN ANSAMBLU

sursa:forum.peundemerg.ro

”Mafia balastului din Ilfov”

După ce, într-un final, s-au lansat licitații și au fost contractate lucrările, a apărut ”mafia balastului”. Constructorii au început să întâmpine greutăți cu procurarea materialelor de construcție.

”S-au contractat pe Sud prima dată, în 2017, și pe nord în 2019. Conform termenelor contractuale, inelul de sud al A0 ar trebui finalizat anul acesta, în 2023. Absolut tot sudul. Acum, dacă e să le luăm rând pe rând, noi, în 2021, când am fost în cele 8 luni de guvernare, am fost foarte implicați pe zona aceasta.

Au fost foarte multe probleme legate de materiale de construcție, aprovizionarea cu balast, cu alte materiale. Era de notorietate faptul că existau anumite grupuri de interese, eu aș putea să spun chiar mai plastic: ”mafia balastului” din zona Ilfov cu conexiuni politice și alte asemenea probleme, care au tot pus piedică constructorului de a-și obține aprobările, autorizațiile pentru sursele de materiale pe care și le dorea, pentru a ”merge la ei”.

Și noi ne-am implicat și public, și suportul pe care l-am putut da din partea ministerului pentru a-i ajuta să-și aprobe sursele de materiale și fiind și la prima lucrare am discutat cu ei să termine în avans, la finalul anului 2022, chiar dacă termenul contractual este 2023, sectorul dintre DN5 și DN6, practic Bragadiru-Jilava, care era și cel mai avansat.

Din păcate, după ce am plecat înțeleg că au revenit aceeași discuții cu partea de materiale, nu a mai avut susținere planul nostru și-a fost dat peste cap”, a mai spus Horațiu Cosma.

Deși conform termenelor contractelor tot inelul de sud al A0 ar trebui dat în circulație anul acesta, încă mai sunt emoții mari pe unele secțiuni.

”Suntem în 2023, anul acesta, conform termenelor contractuale partea de sud a autostrăzii A0 ar trebui să fie deschisă complet circulației. În sectorul DN5-DN6, despre care spuneam că este în avans, este undeva la 70% cu două straturi de asfalt. Structurile sunt spre finalizare, n-ar trebui să fie probleme.

Mai departe, de la DN 5 spre A2, lotul care ajunge până în autostrada de Constanța e puțin mai în urmă și acolo ar fi nevoie de o mobilizare superioară ca să termine anul acesta. Este un nod foarte mare și cu A2. Mai e un nod rutier cu DN4, spre Oltenița, și o serie de structuri. Mai are statul o treabă restantă acolo cu mutarea unor utilități, conducte de gaz.

Acolo e cumva la limită. Depinde și de stat și de constructor să reușească să dea și acest sector în circulație anul acesta. Ar fi 34 de kilometri de la DN6 Bragadiru până la A2.

Apoi pe partea aceasta, de la A1 până la DN6 este un constructor grec, termenul după cum ziceam, este tot anul acesta, dar s-a mișcat foarte, foarte lent anul trecut. Nu știu dacă a ajuns la 22-23% stadiu fizic, iar șansa de finalizare în 2023 este foarte mică. Adică trebuie să vedem o mobilizare mult, mult superioară ca să termine anul acesta. A zis și ministrul Grindeanu zilele trecute că a obținut niște promisiuni. A nu știu câta rundă de promisiuni din partea constructorului că ar ajunge în următoarele 2 luni la 45%. Suntem sceptici, dar vă dați seama că ne dorim și noi ca lucrurile să se așeze, fiindcă e nevoie de o variantă civilizată de ocolire a Capitalei”, a mai precizat Horațiu Cosma.

Ce se întâmplă cu partea de nord a A0

Segmentul Nord al autostrăzii A0 este împărțit în patru loturi care au în total tot aproximativ 50 de kilometri.

Primul tronson este de la autostrada A1 până la DN1 (din Militari până spre Otopeni).

”Acolo licitația din 2019 nu e contactată, de fapt, nici măcar nu e finalizată licitația. Sunt o serie de anunțuri pentru câștigător, contestații admise, iar anunț și tot așa. Au fost vreo 3-4 de astfel de runde. În continuare este contestată. Așteptăm rezultatul contestației și sperăm că de data asta să fie finalul acestei licitații, să se poată selecta constructorul care să se apuce de treabă acolo termenul de proiectare și execuție ar fi de 2 ani și jumătate. Acesta ar fi tronsonul cel mai întârziat”, a spus Horațiu Cosma.

Pe următorul tronson, de la DN1 până la DN2, la Afumați, lucrează constructorul român UMB. ”A început undeva în vara anului trecut a avansat foarte bine și ar avea toate premisele să se deschidă anul acesta dacă lucrurile continuă în același ritm. El are pe respectivul tronson 2 noduri rutiere, deci s-ar putea deschide circulația între DN1 și A3.

Din informațiile mele, constructorul vrea să termine în avans deoarece are foarte multe lucrări contractate pe A7. Mai departe, tronsonul 3, de la Afumați până la Cernica, lansat în 2019, cu o istorie foarte bogată de contestații, acolo se pare că va rămâne un constructor chinez. A fost contestat, s-au anulat aceste contestații și din moment în moment Compania de Drumuri ar trebui să anunțe că a semnat contractul. Și aici termenul de proiectare și execuție este de 2 ani și câteva luni”, a mai precizat expertul în infrastructură.

În ceea ce privește ultimul tronson, ultimii 4 kilometri conțin podul peste Lacul Cernica și conexiunea cu A2, capătul construit de compania turcească pe sud.

”Acolo nu au început lucrările. Sunt ceva probleme cu acordul de mediu. În zona lacului Cernica, fiind arie protejată, a fost mai de durată, dar acolo depinde de tronsonul 3, cel care va fi construit de firma chineză, pentru că acolo există nodul rutier de la Afumați. Din acest motiv, nici constructorul (care este tot UMB de pe tronsonul 2), nu a accelerat acolo și a așteptat finalizarea tuturor procedurilor birocratice”, a mai spus Horațiu Cosma.

Când vom putea merge ”șnur” pe autostradă în jurul Bucureștiului

Așadar, anul acesta ar trebui să circulăm pe aproximativ 50 de kilometri de autostradă, pe întreg inelul sudic, printr-un mic miracol. Sunt cele două tronsoane fezabile pe sud, cu puțină accelerație pe constructorul turc din zona de A2 și pe zona de nord între A2 și DN1, iar pe celelalte așteptăm finalizarea licitațiilor. Horațiu Cosma este de părere că, ”undeva la modul realist, în 2026, dacă nu mai avem surprize negative, ar trebui să fie gata întreaga Autostradă de Centură de 100 de kilometri”.

