Un fost secretar de stat acuză CNAIR că amână deschiderea A0 Nord „din orgoliu”. „Grindeanu le-a ordonat să o lase mai moale”

Fostul secretar de stat în ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, acuză CNAIR că întârzie deschiderea A0 Nord, între Afumați și Cernica, din „orgolii politice”. Acesta afirmă că lucrările erau pe ultimii câțiva metri și deschiderea circulației era pregătită.

„Grindeanu și Pistol au decis să mai tragă de timp câteva zile. Au decis că orgoliile lor politice sunt mai importante decât timpul pierdut în trafic, decât nervii și decât siguranța zecilor de mii de oameni care așteaptă să poată circula pe o autostradă modernă în jurul Bucureștiului”, a scris Horațiu Cosma într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fostul secretar de stat mai spune că mai sunt doar câteva sute de metri de parapete de instalat pe corpul autostrăzii, ceea ce ar înseamna o muncă de încă de 2-3 zile.

„Pistol, la ordinul lui Grindeanu, le-a ordonat să o lase mai moale. De ce? Pentru că pot. Pentru că, în mintea lor, plăcerea bolnavă de a spune unui adversar politic ”nu ai avut dreptate” e mult mai importantă decât binele public pentru români. Aceeași români care le plătesc jet-urile private spre locații exotice”, a mai scris acesta.

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Cosma spune că situație nu este una în premieră și că o situație similară a mai avut loc pe timpul mandatului de premier a lui Sorin Grindeanu.

„Autostrada Sebeș - Turda a fost finalizată și ținută închisă cu lunile. Atunci, celebra explicație era că „aluneci ca în baie”. Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj - Deva a fost reziliat la 99%, pe motiv că lucrarea ar fi fost un dezastru. Se circulă pe acolo de 7 ani fără probleme.

Cu PSD la guvernare, vedem același dispreț față de binele cetățenilor. Nici nu mai încearcă să îl mascheze. Aceeași aroganță. Aceeași mentalitate de stăpâni pe moșie, pentru care infrastructura României este o jucărie politică. Românii sunt tratați ca niște prizonieri ai capriciilor partidului-stat, umiliți și ignorați fără milă”, mai acuză Horațiu Cosma.

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