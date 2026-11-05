S-a deschis circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0, între Afumați și Glina. Șoseaua are deja denivelări, iar muncitorii încă lucrează VIDEO

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 22:21
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S-a deschis circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0, între Afumați și Glina. Șoseaua are deja denivelări, iar muncitorii încă lucrează VIDEO
Tronson de autostradă - Foto Cristian Pistol, Facebook, 27 noiembrie 2025

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că, în ziua de 4 noiembrie 2026, s-a deschis circulația pe încă un tronson din Autostrada de Centură (A0) a Bucureștiului.

Noul segment de autostradă are lungimea de 13 kilometri și se află între localitățile Afumați și Glina. Rețeaua de drumuri de mare viteză a României a ajuns la 1490 de kilometri, subliniază Cristian Pistol.

"Începând de astăzi, șoferii pot circula și pe loturile 3 și 4 ale A0 Nord. Semi-inelul nordic leagă acum, fără a mai trece prin vechea Centură, A2 (București – Constanța), A3 (București – Ploiești) și DN1. Pe lotul 4, recepționat încă din vară, se putea circula doar după finalizarea lotului 3 — exact cum am spus de fiecare dată: deschidem când conexiunile sunt complete și sigure, nu pe bucăți.

De astăzi, se circulă pe 83 de km din cei 100 ai A0. Până la finalul anului vom asigura și legăturile cu DN1A și DN7, iar în 2027 conexiunea cu A1 va completa inelul Capitalei", precizează șeful CNAIR într-un mesaj postat pe Internet.

După cum se știe, fostul secretar de stat Horațiu Moldovan anunțase că acest tronson va fi deschis circulației la data de 26 octombrie 2026. După instalarea Guvernului Niculescu și plecarea din funcție a lui Moldovan, noii responsabili de la Ministerul Transporturilor au anunțat că inaugurarea se amână. Însă potrivit postului Antena 1, noul drum nu este încă finalizat, nici chiar în ziua inaugurării - cea de 4 noiembrie.

Zeci de șoferi au stat la coadă, în ziua de 4 noiembrie, ca să testeze noul drum. Doar că șoseaua abia inaugurată are probleme de execuție și este deja denivelată, în zona localității Afumați. Chiar și în ziua inaugurării, 4 noiembrie, muncitorii lucrau la montarea unor șuruburi.

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