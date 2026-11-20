Lucrările pe ultimul șantier al autostrăzii de centură a Bucureștiului (A0) au ajuns la 90 la sută, iar în acest moment, pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 (Joița - Corbeanca), activitatea urmărește finalizarea lucrărilor necesare racordării cu DN1A și DN7.

Anunțul în acest sens a fost transmis, în ziua de 20 noiembrie 2026, de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Obiectivul CNAIR este deschiderea circulației pe acest sector în anul 2026.

"Progres de 90% pe ultimul șantier al Autostrăzii Bucureștiului (A0)! Pe cei 17,5 km ai lotului 1 (Joița - Corbeanca) al A0 Nord, activitatea se concentrează pe finalizarea lucrărilor necesare racordării cu DN1A și DN7. Asocierea de constructori români și italieni (Retter - Pizzarotti) lucrează intens la structuri, asfaltare și montarea elementelor de siguranță rutieră pe un sector de aproximativ 10 km din acest lot. Obiectivul rămâne deschiderea circulației pe acest sector, până la conexiunea cu DN7, în acest an. Depinde însă de menținerea mobilizării și de condițiile meteorologice", a precizat Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, restul de aproximativ 7 km ai lotului 1 ar urma să fie finalizați până în aprilie 2027. La acel moment se va realiza și legătura semi-inelului nordic al A0 cu Autostrada A1 și se vor încheia, practic, lucrările pe toată autostrada de centură a Capitalei.

"Bucureștiul și Ilfovul au nevoie de o infrastructură rutieră modernă, care să reducă presiunea traficului din interiorul localităților și să aducă noi oportunități de dezvoltare în cea mai dinamică zonă economică a României", a subliniat directorul general al CNAIR.

Ads