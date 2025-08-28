Când se va putea circula neîntrerupt pe Autostrada A0. Pro-Infrastructura: „Este posibil, dar le va fi foarte greu” FOTO

Asociația Pro-Infrastructura anunță un scenariu optimist legat de finalizarea lucrărilor pe Autostrada A0 Nord. Aceasta susține că termenul de finalizare dat de constructori, respectiv mai 2026, este posibil, dar dificil de atins. Dacă termenele vor fi respectate, circulația neîntreruptă pe întreaga Centură a Capitalei va fi posibilă la sfârșitul lui 2026.

„În scenariul optimist, la finalul primăverii viitoare se va circula pe Autostrada A0 Nord între nodurile cu DN1A (Mogoșoaia-Buftea) și DN1 (Corbeanca). Acest sector este pus în teren de românii de la Retter care își asumă ținta de a-l da în trafic în mai, înainte de termenul contractual din noiembrie 2026. Este posibil, dar le va fi foarte greu, având în vedere că la pasajul pe A0 peste DN1A abia s-a început recent forarea piloților primei culei. Ca să fie gata la sfârșit de mai 2026, este nevoie de 9 luni cu vreme bună, multă putere de muncă și un cashflow stabil. Din fericire, birocrația (în special mutarea rețelelor de utilități) este practic rezolvată pe această secțiune”, scrie Asociația Pro-Infrastructura.

Aceasta amintește că pe bucata spre A1 lucrează italienii de la Pizzarotti pe partea de drum, dar structurile sunt făcute tot de cei de la Retter care momentan sunt concentrați pe segmentul DN1A-DN1 și la pasajele mari peste DN7 și calea ferată. ”Așa cum și trebuie, fiind punctele critice ale autostrăzii”, scrie Asociația.

„Contractul pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al A0 Nord între Bâcu (DJ601A) și Corbeanca (DN1) a fost semnat în 20.09.2023, are ordin de începere din 16.10.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție. Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026”, mai scrie Pro-Infrastructura.

Asociația salută decizia constructorilor de a inaugura etapizat tronsonul.

„Se demonstrează în teren că nu este o promisiune aruncată în vânt, ci un obiectiv clar. Vom vedea dacă vor reuși. Cert este că sunt șanse mari să își respecte termenul asumat prin contract și la sfârșitul anului viitor să circulăm neîntrerupt pe autostradă în jurul Capitalei, pe toți cei 100 de kilometri ai A0”, încheie Pro-Infrastructura.

Ads