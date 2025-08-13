Circulația pe autostrada A1 București - Pitești va fi închisă timp de o lună, pe sensul de intrare

A1 București - Pitești se inchide pe sensul de intrare FOTO Facebook/CNAIR

Traficul pe sensul de intrare în București al autostrăzii A1 va fi închis timp de o lună, în zona pasajului Ciorogârla, pentru lucrări de reparații, iar circulația va fi deviată pe celălalt sens. În paralel, lucrările la lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord, parte a viitoarei centuri a Capitalei, au trecut de 70%.

„Circulația rutieră se va închide în perioada 11.08.2025 – 08.09.2025, pe autostrada A1, Calea 2, pe sectorul cuprins între km 11+105 – km 10+975, pentru continuarea lucrărilor de reparații curente la pasajul CF, amplasat pe autostradă la km 11+003.

Pe perioada valabilității închiderii traficului pe sectorul menționat, circulația se va desfășura deviat pe Calea 1, pe câte 2 benzi de circulație aferente fiecărui sens de deplasare. Lățimea unei benzi de circulație va fi de 3 m fiecare”, transmite CNAIR.

În același timp, lucrările pentru construcția celor 4,5 kilometri ai lotului 4 al Autostrăzii A0 Nord (Pantelimon – Glina) au depășit 70%.

Autostrada A0, aflată în construcție, planificată ca centură a Bucureștiului, va avea o lungime totală de 100 km și se va conecta cu autostrăzile existente: A1, A2 și A3.

