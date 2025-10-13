Un nou drum de legătură cu autostrada A1 va fi deschis astăzi. Are zece kilometri și este construit pe patru benzi

Autostrada A1 este mai accesibilă pentru timișoreni FOTO Facebook/Cristian Pistol

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat deschiderea circulației pe noul drum național DN69A, care leagă DN69 de autostrada A1. Tronsonul de 10 kilometri, realizat la profil de patru benzi, va facilita accesul rutier către Timișoara și include trei noduri rutiere la intersecțiile cu DN69, DC58 și A1.

"Circulația pe noul drum național (DN69A), care face legătura între DN69 și A1, se deschide astăzi, 13 octombrie 2025, ora 17.00!

Acest drum modern (10 km), construit în județul Timiș, va asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara.

DN69A a fost construit la profil de 4 benzi (2 benzi pe sens), este dotat cu parapet median de beton tip New Jersey, iar pe traseu au fost amenajate 3 noduri rutiere:

- nod rutier la intersecția cu DN69

- nod rutier la intersecția cu DC58

- nod rutier la intersecția cu A1", a anunțat Cristian Pistol

Ads