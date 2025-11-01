Când va fi gata și ultimul tronson al autostrăzii Sibiu - Nădlac 2. În ce stadiu se află lucrările la așa numitele „tuneluri pentru urși” FOTO/VIDEO

Lucrările pe tronsonul Margina - Holdea al Autostrăzii A1 Lugoj - Deva, începute în 2023, au ajuns la depășit 40%, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara.

Continuă lucrările la tunelurile de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea. Este vorba de lucrările pe sectorul-lipsă de 9,13 km din autostrada Sibiu (Sebeș) – Timișoara – Nădlac 2. Aproape 800 de muncitori și peste 200 de utilaje sunt mobilizate pe șantierul „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj - Deva, în lungime de nouă kilometri.

„Lucrările la tunelurile de pe sectorul lipsă al autostrăzii A1, între Margina și Holdea, avansează constant, fiind deschise 11 fronturi de lucru pentru realizarea galeriilor. Se lucrează la excavații și evacuarea materialului din galerii, la montarea umbrelelor de protecție și a ancorelor, la montarea cintrelor pentru sprijiniri, a plaselor și la aplicarea straturilor de torcret (beton pulverizat). În paralel, se desfășoară și lucrări de consolidare a terenului din zona tunelurilor”, a informat DRDP Timișoara.

Instituția a precizat că la tunelul 1, unde prima galerie a fost deja străpunsă, se execută structura de rezistență – în prezent se betonează radierul (partea inferioară a tunelului) și se fac pregătiri pentru montarea hidroizolației.

La a doua galerie a aceluiași tunel, lucrările la structura de rezistență au fost demarate și se toarnă, de asemenea, radierul.

Cele două galerii ale Tunelului mic (T1) au o lungime de 368 de metri pe o cale și 415 metri pe cealaltă.

Tunelul mic este continuat spre Holdea de un viaduct de 121 de metri, care va traversa o vale și un drum forestier. Tunelul T2 are galerii care măsoară 1.825 de metri pe o cale și 1.985 de metri pe cealaltă.

„În zona celui de-al doilea tunel, acolo unde o parte dintre galerii se realizează prin metoda „cut & cover” (din săpătură deschisă), sunt aproape finalizate lucrările de protecție executate de la suprafață și au fost demarate lucrările în subteran”, a transmis DRDP Timișoara.

„Pe lângă activitățile de la tuneluri, antreprenorul execută lucrări de terasamente, de scurgere a apelor și la structurile de pe traseu – poduri și pasaje –, unde se lucrează la armare, cofrare, rigle, cuzineți și la montarea dispozitivelor antiseismice”, a informat DRDP Timișoara.

Termenul de finalizare a lucrărilor este 2026.

Ce sunt tunelurile pentru urși

Construirea „tunelurilor pentru urşi” a declanşat un adevărat scandal la nivel guvernamental în 2017.

Fostul premier Sorin Grindeanu declara atunci că un lot de autostradă între Lugoj şi Deva şi-a dublat costurile din cauza unor cereri făcute de Guvernul României în 2009-2010, să existe acele tuneluri pentru urşi.

„Numai că nu avem urşi. Fără acel tunel, lotul respectiv costă 108 milioane. Cu tot cu tunel, 220 de milioane de euro. Este un alt exemplu prin care ne facem singuri viaţa amară”, explica atunci fostul premier.

