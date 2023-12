Autostrada la care se muncește în mijlocul iernii. "Treaba cu raportările în România nu are legătură cu ce se întâmplă în teren" VIDEO

Membrii Asociației Pro Infrastructură au criticat într-o analiză recentă ritmul general de lucru, în proiectele de autostrăzi în care sunt implicate, al firmelor administrate de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

Analiza, publicată pe data de 28 noiembrie, critica strategia UMB Spedition de a participa la prea multe licitații pentru proiecte de infrastructură. "Să ne înțelegem: UMB este, de departe, cel mai puternic și mai muncitor antreprenor din infrastructura rutieră din țara noastră. Dar ar fi bine să recunoască spășit că, din ambiția stupidă de a face toată autostrada care-i trece prin fața sediului (n.r. - referire la autostrada A7 Ploiești-Siret și la faptul că UMB Spedition are sediul în județul Bacău), s-a întins peste dublul capacității reale", se arată în analiza Pro Infrastructura.

La câteva zile distanță, pe data de 7 decembrie, un pasionat al lucrărilor de infrastructură a filmat din dronă șantierul autostrăzii A7 pe lotul 1 din tronsonul Bacău-Pașcani (Săucești (Bacău) - Trifești Târg), menționat în mod explicit de Pro Infrastructură pentru mobilizarea foarte slabă a constructorului și a progresului extrem de lent, de aproximativ 3%, în condițiile în care lucrările au început în februarie-martie 2023.

Filmarea arată zeci de utilaje ale UMB mobilizate pe teren în condițiile unei ninsori persistente și a stratului de zăpadă care începea să se depună.

"Treaba cu raportările în România nu are legătură cu ce se întâmplă în teren. Un singur exemplu - lotul 4 din Buzău-Focșani, care conform raportărilor este la 27%. Crede-ți-mă, este o gluma foarte bună. Lotul respectiv are peste 80% din terasament ridicat la nivel, ba chiar în multe porțiuni au dat deja și cu emulsia, adică pregătesc asfaltarea. Din ce vad din video, organizarea la Bacău este fix cum a fost și la Focșani. Când nu pot lucra la terasament, depozitează piatra ca să o aibă la îndemână. În primăvara or să crească nivelul terasamentului", scrie la comentariile filmării un utilizator pe nume Emilian Grigoraș.

Acesta face în continuare observații despre următorul tronson al autostrăzii, Focșani-Bacău. "S-a lucrat bine și aici. Forajele între Focșani și Tișița sunt gata și în zona Pufești-Adjud (incluzând nodul rutier, pasajul peste E85, calea ferată și podul peste râul Trotuș). Decopertări sunt făcute pe tot tronsonul și la terasament sunt lucrările în diferite stadii. Acum s-au apucat bine și de tronsonul Bacău-Pașcani".

O altă filmare realizată de la începutul lunii decembrie, arată că utilajele antreprenorului băcăun lucrează 24 din 24 de ore pe trosonul Bacău-Pașcani pentru a recupera întârzierile.

"Este ora 23:00! Nu, nu este în Germania, Franța sau Italia. Este în apropiere de localitatea Dumbrava, județul Bacău. Se lucrează la autostradă", scrie în prezentarea filmării postate pe 9 decembrie un utilizator de Facebook.

Primele tronsoane din A7 ar trebui date în folosință la mijlocul anului 2024. Este vorba despre loturile Dumbrava (A3) - Mizil (21 de kilometri) și Mizil - Pietroasele, lângă Buzău (28,35 kilometri).

Restul tronsonului până la Pașcani ar trebui finalizat începând cu sfârșitului anului 2024 și până cel târziu în 2025. Sectorul Pașcani-Siret al autostrăzii (aproximativ 100 de kilometri) ar urma să fie scos la licitațiile pentru execuție în cursul anului 2024. Autostrada A7 Ploiești-Siret este proiectată cu o lungime totală de 437 de kilometri.

