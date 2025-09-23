Când se deschide circulația pe lotul 3 al autostrăzii A7 Ploiești-Buzău. Anunțul directorului CNAIR VIDEO

Când se deschide circulația pe lotul 3 al autostrăzii A7 Ploiești-Buzău. Anunțul directorului CNAIR VIDEO
Lotul 3 (Pietroasele - Buzău) din Autostrada A7 (Ploiești - Buzău) FOTO captură video Facebook /Cristian Pistol

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a oferit marți, 23 septembrie, noi informații despre lotul 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al Autostrăzii Ploiești-Buzău (A7), alături de o filmare din dronă care confirmă stadiul fizic al lucrărilor.

Pistol a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81% pe lotul Pietroasele - Buzău, care are aproape 14 kilometri și a oferit și un termen de finalizare, finalul anului.

„Pe cei 13,9 km ai acestui lot de autostradă stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81%. Asocierea de constructori turci (Nurol-Makyol) este mobilizată în șantier cu 319 muncitori și 229 de utilaje și lucrează în special la: terasamente, amenajarea nodului rutier DN2 (Spătaru), la amenajarea nodului rutier DN2 B, la finalizarea podului peste CF (km 60+985)”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.

Circulația pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploiești-Buzău (A7) trebuie să fie deschisă până la finalul acestui an (2025).

Contractul a fost semnat în noiembrie 2023 la o valoare de 1,24 miliarde lei (fără TVA), cu finanțare asigurată prin PNRR, a mai menționat Cristian Pistol.

