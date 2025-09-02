Continuă lucrările pe Autostrada A7 Bacău – Pașcani, finanțată prin PNRR. Primul este gata în proporție de 38% VIDEO

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a transmis marți, 2 septembrie, imagini de pe șantierul lotului 1 Săucești - Trifești al tronsonului Bacău - Pașcani din Autostrada Moldovei A7.

DRDP Iași spune că imaginile sunt din zona Hârlești.

„Mobilizare a constructorului pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani, Lot 1, Săucești – Trifești. Imagini din zona Hârlești”, transmite DRDP Iași.

Tot DRDP Iași mai anunță că „vom reveni cu imagini aeriene”.

Finanțată prin PNRR

Lucrările de pe cele șase loturi dintre Focșani și Pașcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanțate prin fonduri europene (PNRR).

„Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A3 – A7)”, a spus directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

De asemenea, 5 din cele 6 loturi din Autostrada Moldovei A7, cuprinse între Focșani și Pașcani, vor fi finanțate prin componenta grant a PNRR, și nu prin împrumuturi, conform acordului formei finale a PNRR-ului, agreat pe 30 iulie și anunțat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Ultimul lot, mai exact lotul 3 Mircești – Pașcani al tronsonului Bacău – Pașcani, va rămâne tot prin PNRR, dar pe componenta de împrumut.

Potrivit DRDP Iași, stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 1 a ajuns la 38%.

„Antreprenor: ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.

LOT 1: 30,3 km

Data semnării: 15.02.2023

Durată execuție: 30 luni;

Stadiu fizic: 38%

Valoare contract: 1.638.322.250,22 Lei fără TVA;

Sursa de finanțare: fonduri europene – PNRR”, mai transmite sursa citată.

