Continuă lucrările pe Autostrada A7 Bacău – Pașcani, finanțată prin PNRR. Primul este gata în proporție de 38% VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 14:03
405 citiri
Continuă lucrările pe Autostrada A7 Bacău – Pașcani, finanțată prin PNRR. Primul este gata în proporție de 38% VIDEO
Lucrări pe Autostrada A7 Bacău – Pașcani Foto: Captură video/Facebook/DRDP Iasi Oficial

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a transmis marți, 2 septembrie, imagini de pe șantierul lotului 1 Săucești - Trifești al tronsonului Bacău - Pașcani din Autostrada Moldovei A7.

DRDP Iași spune că imaginile sunt din zona Hârlești.

„Mobilizare a constructorului pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani, Lot 1, Săucești – Trifești. Imagini din zona Hârlești”, transmite DRDP Iași.

Tot DRDP Iași mai anunță că „vom reveni cu imagini aeriene”.

Finanțată prin PNRR

Lucrările de pe cele șase loturi dintre Focșani și Pașcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanțate prin fonduri europene (PNRR).

„Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A3 – A7)”, a spus directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

De asemenea, 5 din cele 6 loturi din Autostrada Moldovei A7, cuprinse între Focșani și Pașcani, vor fi finanțate prin componenta grant a PNRR, și nu prin împrumuturi, conform acordului formei finale a PNRR-ului, agreat pe 30 iulie și anunțat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Ultimul lot, mai exact lotul 3 Mircești – Pașcani al tronsonului Bacău – Pașcani, va rămâne tot prin PNRR, dar pe componenta de împrumut.

Potrivit DRDP Iași, stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 1 a ajuns la 38%.

„Antreprenor: ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.

LOT 1: 30,3 km

Data semnării: 15.02.2023

Durată execuție: 30 luni;

Stadiu fizic: 38%

Valoare contract: 1.638.322.250,22 Lei fără TVA;

Sursa de finanțare: fonduri europene – PNRR”, mai transmite sursa citată.

Restricții de trafic pe autostrăzi pentru montarea unor panouri sau pentru realizarea unor lucrări de reparații. Recomandările Infotrafic pentru șoferi
Restricții de trafic pe autostrăzi pentru montarea unor panouri sau pentru realizarea unor lucrări de reparații. Recomandările Infotrafic pentru șoferi
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că în perioada următoare vor fi mai multe restricții de trafic pe autostrăzi, pentru montarea unor panouri fonoabsorbante sau pentru realizarea...
Ilie Bolojan dă exemplu și taie din propria curte. Aproape 40% din posturile Cancelariei Prim-ministrului dispar: ”La privat sunt locuri de muncă reale”
Ilie Bolojan dă exemplu și taie din propria curte. Aproape 40% din posturile Cancelariei Prim-ministrului dispar: ”La privat sunt locuri de muncă reale”
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit marți, 2 septembrie, planurile de reorganizare a Cancelariei Prim-ministrului, în cadrul conferinței de presă în care a pledat pentru reducerea numărului...
#Autostrada A7, #lucrari autostrada, #autostrazi Romania, #lot, #autostrazi fonduri, #cristian pistol , #autostrada
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
ObservatorNews.ro
Un barbat din Prahova si-a batut amanta si apoi a dat cu masina peste ea. Politistii au identificat agresorul
Adevarul.ro
Cum ataca grasimea viscerala "ascunsa" organele interne: videoclipul viral care socheaza internetul. Pericol si pentru persoanele slabe

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. China vrea să dovedească lumii că e noua superputere militară. Putin va participa la parada militară a chinezilor, unde se vor prezenta cele mai noi arme
  2. Putin acceptă să împartă cu Ucraina centrala nucleară Zaporojie, pe care Rusia o ocupă din 2022. Dar pune o condiție: să vină și americanii
  3. Două cutremure în România în decurs de 10 minute. Ce magnitudini au avut seismele
  4. Putin susține că nu se opune aderării Ucrainei la UE. Ce consideră însă liderul de la Kremlin drept “inacceptabil”
  5. Continuă lucrările pe Autostrada A7 Bacău – Pașcani, finanțată prin PNRR. Primul este gata în proporție de 38% VIDEO
  6. Trump îl ironizează pe Biden în discuțiile despre „Zidul Prezidențial al Faimei”: „Va fi foarte controversat”
  7. Câte miliarde de dolari datorează statul magistraților. Banii pe care și i-au acordat singuri echivalează cu 0,57% din PIB
  8. "Am crescut de la 8.400 la 14.500." Ce răspund românii când sunt întrebați dacă au primit anul ăsta măriri de salarii
  9. Un vicepreședinte PE dezvăluie un atac „feroce” ce are ca scop distrugerea Uniunii Europene. „Europa este tot ceea ce dictatorii lumii urăsc mai mult”
  10. Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri