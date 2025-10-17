Lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil - Pietroasele, se deschide parțial. Termenul pentru finalizarea lotului 3

Lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil - Pietroasele, se deschide parțial. Termenul pentru finalizarea lotului 3
Lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil - Pietroasele, se deschide parțial FOTO Facebook /Cristian Pistol

Circulaţia rutieră pe Lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil - Pietroasele (28,35 kilometri) se deschide vineri, 17 octombrie, între orele 15:00 - 17:00, informează Compania Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Asociația Pro Infrastructură a criticat modul incomplet în care este deschisă circulația.

Până la finalizarea lucrărilor pe Lotul 3, Pietroasele-Municipiul Buzău (13,9 kilometri) aflat încă în execuţie, încărcarea pe autostradă se va realiza din DN 2, între Hanul lui Ţintă şi Spătaru, cu descărcare în sensul giratoriu de la Stâlpu. Astfel, traficul greu va fi direcţionat spre dreapta, către Costeşti, cu continuare pe DN 2 (E85), evitând zonele urbane aglomerate iar traficul uşor va putea opta fie pentru ruta Costeşti - DN 2, fie pentru viraj stânga spre sensul giratoriu de la Merei, cu continuare pe DN 1B, facilitând accesul către sudul judeţului.

„Ajungem astfel la aproximativ 132 de kilometri de autostradă deschişi circulaţiei din totalul celor 319 kilometri ai Autostrăzii Moldovei. Lotul 2 (Mizil - Pietroasele) al autostrăzii Ploieşti - Buzău, va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit care acum trece prin oraşul Mizil”, a transmis, joi, pe Facebook, înainte de deschiderea lotului de autostradă, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Circulaţia pe tronsonul de autostradă va contribui la fluidizarea traficului pe axa Bucureşti-Focşani şi la creşterea siguranţei rutiere, potrivit CNAIR.

Când se deschide Lotul 3, Pietroasele - Buzău

Execuţia deschiderei circulaţiei pe Lotul 3, sectorul Pietroasele - Municipiul Buzău ar putea avea loc în următoarele 3-4 săptămâni, în funcţie de condiţiile meteorologice şi ritmul lucrărilor.

Asociația Pro Infrastructă a criticat deschiderea parțială a lotului, menționând întârzierile repetate ale proiectului.

„Nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil”, a fost mesajul asociației.

