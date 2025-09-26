Când se va circula pe A7, de la București la Pașcani (jud. Iași). Anunț ultimă oră de la CNAIR: „700 de muncitori și 450 de utilaje de la UMB” VIDEO

Lucrările pe tronsonul Bacău - Pașcani de pe Autostrada Moldovei (A7) au ajuns la stadiul de 40%. Potrivit calendarului, lucrările trebuie finalizate până în vara viitoare. Șeful CNAIR a venit cu noutăți, ce denotă optimism.

„Lucrările pe tronsonul Bacău - Pașcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%! Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje.

Pe Lotul 1 (Săucești - Trifești), în lungime de 30,3 km, stadiul fizic este de 38,5 %. Lucrările de pe Lotul 2 (Trifești - Gherăești), în lungime de 18,99 km, au ajuns la un stadiu fizic de 36%.

Pe șantierul Lotului 3 (Mircești - Pașcani), în lungime de 28,09 km, stadiul fizic este de 36,2%”, a transmis Cristian Pistol, directorul general CNAIR, pe Facebook, vineri, 26 septembrie.

Mai mult decât atât, Pistol a făcut referire la un alt proiect major așteptat de români, pentru regiunea Moldovei, A8, autostrada prin munte, care va „conecta” județele Iași de Neamț, Harghita, până la Târgu Mureș.

„Printre lucrările care se execută pe întregul tronson (77,38 km) se numără cele pentru construcția nodului rutier turbion, care va face legătura A7 cu A8, și pentru asigurarea conexiunii nodului rutier Bacău Nord cu Varianta Ocolitoare (VO) Bacău.

Ads

Conform contractului pe traseul tronsonului de autostradă Bacău - Pașcani vor fi construite inclusiv: 9 noduri rutiere, 22 de poduri și 2 pasaje. Contractele, finanțate prin PNRR, au o valoare însumată de 4,66 miliarde lei (fără TVA), iar lucrările trebuie finalizate anul viitor (2026)”, a declarat Pistol.

Șeful CNAIR a postat imagini spectaculoase de pe șantierul A7.

Când se va circula de la București la Bacău pe autostradă? VEZI AICI.

Ads