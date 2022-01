Orașul cu care se va conecta Brașovul prin autostradă înainte de București. În ce stadiu este proiectul anunțat de ministrul Transporturilor

Autostrada Brașovului va lega orașul din Transilvania cu vestul țării și apoi cu Capitala, potrivit ministrului Transportului, Sorin Grindeanu.

Astfel autostrada va ajunge la Brașov mai întâi dinspre Sibiu, conectând Brașovul la infrastructura Europei de Vest prin autostrăzile Sibiu-Făgăraș şi Făgăraș-Brașov şi după aceea de A3 Comarnic-Brașov.

„Vom ajunge pe autostradă la Braşov întâi dinspre Sibiu şi după aceea dinspre Bucureşti. În 2022 pe Sibiu-Făgăraş lucrurile sunt avansate şi vom putea discuta despre etapele următoare după care vom vorbi de Făgăraş-Braşov“, a declarat Sorin Grindea­nu, potrivit mediafax.ro.

Autostrada Sibiu-Braşov va avea aproape 130 km şi are un cost estimat de 1,47 miliarde de euro fără TVA. Aceasta va deservi localităţile Sibiu, Tălmaciu, Avrig, Făgăraş, Codlea, Ghimbav – unde aeroportul este deja construit şi Braşov. Aceasta este parte din viitoarea autostradă A13 care va lega Sibiul nu doar de Braşov, ci şi de Bacău. A13 va fi conectată de A1 Piteşti-Sibiu printr-un nod rutier la Boiţa.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunțat în august 2021 semnarea contractului dintre CNAIR şi proiectantul care va realiza completarea studiului de fezabilitate şi proiectul tehnic de detaliu pentru Autostrada Făgăraş – Braşov, potrivit digi24.ro.

„Contract semnat pentru proiectarea autostrăzii Făgăraş-Braşov, o investiţie care fusese abandonată de peste 10 ani. În această dimineaţă (luni, n.r.) am luat parte la semnarea contractului dintre Compania de drumuri şi proiectantul care va realiza completarea studiului de fezabilitate şi proiectul tehnic de detaliu. Acest segment al autostrăzii A3 Transilvania, lung de 48 de km, a fost scos la licitaţie în această primăvară, după un deceniu în care a zăcut uitat”, a scris Drulă pe Facebook.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat în mai 2021 că s-au depus patru oferte pentru actualizarea documentațiilor tehnice necesare construirii sectorului de autostrada Brașov - Făgăraș, valoarea contractului fiind între 21,38 milioane lei și 25,27 milioane lei fără TVA.

"Joi, 20 mai 2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului 'Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Autostrada Brașov - Făgăraș'. Până la termenul limita de depunere au depus oferte următorii agenți economici: 1. Egis Internațional S.A.S (lider de asociere) - Italrom Inginerie Internațională SRL (ofertant asociat 1); 2. Explan S.R.L (lider de asociere) - Meinhardt Infrastructure and Environment Limited (ofertant asociat 1); 3. Search Corporation S.R.L (lider de asociere) - Protelco SĂ (ofertant asociat 1) - Like Consulting S.R.L. (ofertant asociat 2) - Mega Muhendislink Musavirlik A.S (Mega Engineering Consulting INC) (ofertant asociat 3); 4. Viaponte Rom S.R.L (lider de asociere) - Metroul SĂ (ofertant asociat 1) - Capital Vision SRL (ofertant asociat 2)", a informat CNAIR.

Valoarea estimată a contractului este între 21.387.313 și 25.273.189 lei fără TVA.

Obiectul contractului îl reprezintă completarea documentației aferente studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru Autostrada Brașov (Cristian) - Făgăraș, precum și elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, în conformitate cu reglementările tehnice, legislația în vigoare și cu cerințele din caietul de sarcini.

"Totodată, prin completarea documentației se înțelege inclusiv realizarea conectării cu sectorul de autostrada Sibiu - Făgăraș, împreună cu care formează Autostrada Sibiu - Brașov", a precizat CNAIR.

