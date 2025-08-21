Restricții de circulație pe Autostrada București-Pitești. Zonele în care au loc lucrări

Autor: Ema Petrescu
Joi, 21 August 2025, ora 09:53
158 citiri
Restricții de circulație pe Autostrada București-Pitești. Zonele în care au loc lucrări
Șoferii sunt sfătuiţi să reducă mult viteza în zona lucrărilor FOTO Hepta

Centrul Infotrafic anunță că joi, 21 august, sunt restricții pe mai multe sectoare ale A 1 București-Pitești pentru lucrări.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră va fi restricționată pe Autostrada A 1, pe prima bandă a sensului de mers către Pitești, între kilometrii 15 și 18, astăzi, 21.08.2025, între orele 09:00 - 10:00, iar în intervalul orar 10:00 - 20:00, pe tronsonul kilometric 78 - 120, pentru aplicarea marcajelor rutiere”, anunță, joi, Centrul Infotrafic.

Sursa citată a precizat că, până la ora 18:00, traficul va fi restricționat tot pe prima bandă a direcției către Pitești, între kilometrii 41 - 42+500 de metri, pentru turnarea covorului asfaltic.

În plus, până la ora 20:00, va fi restricționată banda 2 a sensului către Pitești, pe tronsonul kilometric 126+600 de metri - 127+400 de metri, pentru remedierea tasărilor.

”Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație, să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță”, au transmis polițiștii.

#autostrada bucuresti pitesti, #restrictii circulatie, #lucrari , #trafic rutier
