De ce a fost amânată deschiderea nodurilor 3 și 4 din A0. „Au tergiversat lucrurile să pară că inaugurarea e pe semnătura lor”

Autor: Mihaela Chirca
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 14:02
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De ce a fost amânată deschiderea nodurilor 3 și 4 din A0. „Au tergiversat lucrurile să pară că inaugurarea e pe semnătura lor”
Autostrada A0 FOTO Facebook/ Horațiu Cosma

Astăzi se inaugurează loturile 3 și 4 din autostrada A0, la mai bine de o săptămână de la termenul anunțat de ministerul Transporturilor. Inițial, fostul secretar de stat, Horațiu Cosma, a anunțat că traficul se deschide pe 26 octombrie, însă CNAIR a anunțat ulterior că lucrările nu sunt gata.

În cadrul emisiunii Business Focus, Horațiu Cosma a declarat pentru Ziare.com că toate discuțiile pentru deschiderea acestor loturi au avut loc atât cu constructorul, cât și cu reprezentanții din compania de drumuri și că nu există niciun motiv tehnic pentru amânarea inaugurării. Acesta afirmă însă că întârzierea a avut loc din motive politice.

”S-a dat un semnal politic. Noua conducere de la Transporturi, cumva deranjată de faptul că am anunțat deschiderea, a încercat cumva să mai tergiverseze puțin lucrurile, să pară că inaugurarea e pe semnătura lor, pe mandatul lor. Am discutat cu subcontractori, cu oameni de la firul ierbii din șantier, care au ridicat din umeri și mi-au spus: ”Acesta a fost ordinul, mai stăm, nu ne grăbim”. Mai era o chestiune de câteva sute de metri de parapete și de marcaj în ultimele zile înainte de deschidere și s-au tărăgănat, astfel că a mai durat încă o săptămână, din păcate. Putea fi gata pe 26 octombrie fără nicio problemă”, afirmă Horațiu Cosma.

Acesta mai explică faptul că în alte situații, drumurile s-au deschis chiar înainte ca lucrările să se termine, pentru a câștiga capital politic.

”Urmăresc acest domeniu de foarte mulți ani și am văzut inaugurări în perioade pre-electorale fără parapeți, fără marcaje sau cu sute de muncitori care au mutat munții din loc în ultimele zile. Există astfel de experiențe dacă se dă semnalul, dar în acest caz s-a dat semnalul invers, să se mai tergiverseze câteva zile, să nu pară că e o autostradă useristă, deși noi niciodată nu ne-am pus în piept sau n-am luat cu noi acasă autostrăzile”, mai afirmă fostul secretar de stat.

Horațiu Cosma amintește faptul că aceste loturi sunt deschise oricum după mai multe luni de întârziere, iar cel puțin în cazul lotului 4, oamenii nu au putut circula luni de zile pentru că CNAIR nu a prevăzut și o descărcare la granița cu lotul 3.

”Lotul 4, de la Cernica la Pantelimon a fost finalizat în vară, dar nu a putut fi utilizat fiindcă cei de la Compania de Drumuri nu au gândit o descărcare a traficului în DN3 la limita cu sectorul următor. Așa că acesta a fost un sector muzeu și a așteptat după lotul 3 să fie finalizat. Acest sector trebuia finalizat încă din anul trecut, au fost niște întârzieri semnificative la constructor”, mai explică fostul secretar de stat.

În acest moment mai lipsește un singur lot pentru ca A0 să fie complet. Lotul 1 din A0 Nord, între Joița și Corbeanca, ajuns la un stadiu fizic de 82% și ar urma să fie finalizat până la finalul acestui an.

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