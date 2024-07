Autostrada care a doborât 10 recorduri mondiale. Cum arată primul schimb subacvatic din lume între autostrăzi și aeroporturi FOTO/VIDEO

O autostradă maritimă din China care a fost deschisă duminică, 30 iunie, după 7 ani de lucrări, a doborât deja 10 recorduri mondiale.

Autostrada măsoară 24 de kilometri.

A 24-kilometer-long marine highway has opened in China and has already broken 10 world records The Shenzhen-Zhongshan Line, located in Guangdong Province, is a new system of sea tunnels and bridges, and the world's first underwater interchange between expressways and airports. pic.twitter.com/MlF1qT4V1D — NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2024

Astfel, linia Shenzhen-Zhongshan, din provincia Guangdong, reprezintă un nou sistem de tuneluri și poduri maritime.

De asemenea, mai este și primul schimb subacvatic din lume între autostrăzi și aeroporturi, conform stiripesurse.ro.

Datorită noii autostrăzi, un drum între Shenzhen și Zhongshan va dura aproximativ 30 de minute, când în trecut se făcea în 2 ore.

Legătura Shenzhen-Zhongshan este alcătuită dintr-un tunel subacvatic, 2 poduri și 2 insule artificiale, motiv pentru care devine unul dintre cele mai provocatoare proiecte de cluster trans-marin la nivel mondial, relatează CGTN.

Ads

Pasajul trans-marin cuprinde poduri, insule, tuneluri și schimburi subacvatice în Greater Bay Guangdong-Hong Kong-Macao.

„Deschiderea pasajului este într-adevăr convenabilă pentru transportul între Shenzhen și Zhongshan și voi alege să conduc sau să iau autobuze în oraș pentru a vizita frecvent Shenzhen”, a declarat un locuitor, conform China Daily.

🌉Today marks the debut of the Shenzhen-Zhongshan Link, a 7-year engineering triumph! This 24km cross-sea marvel is the world’s first cluster project featuring bridges, islands, tunnels and underwater interchanges with U-turn capabilities in China’s Guangdong-Hong Kong-Macao… pic.twitter.com/SSQyPGFiGW — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) June 30, 2024

Ads

Imediat cu dechiderea pasajului, autoritățile locale chineze de transport au introdus și 2 rute de autobuz între orașele Shenzhen și Zhongshan.

„Sunt foarte norocoasă că am fost implicată în construcția acestor două super-proiecte, asistând la momente istorice ale construcției și dezvoltării podurilor din China”, a spus Sun, o femeie inginer care a lucrat la proiect timp de 4 ani.

So beautiful❗#Shenzhen-Zhongshanlink consists of one underwater tunnel, two bridges and two artificial islands, making it one of the most challenging cross-sea cluster projects in the world.🌉#Guangdong pic.twitter.com/Dc9J9WKFlj — Fanyi🦋🌸 (@HYF98334204) July 2, 2024

Ads

Lucrările au început în mai 2017 și s-au finalizat în acest an.

Proiectul integrează o serie de poduri, insule artificiale, drumuri subacvatice și tuneluri scufundate. În zona de est este evidențiată o tehnică de contrucție inovatoare, unde este folosit un tunel cu tuburi imersate din beton și care trece pe sub al treilea canal de transport principal din zonă, scrie Highways Today.

La capătul fiecărui tunel se află insule artificiale, ajutând la funcționalitate, dar oferind și o imagine plăcută vizual.

O altă caracteristică impresionată a acestui proiect este tunelul cu tub imersat (ce se scufundă în apă). El are o lungime de 6.845 de metri cu 8 benzi în ambele direcții.

Tunelul nu reprezintă doar „o minune inginerească”, el este și o „vitrină a soluțiilor inovatoare” de iluminat LED.

Rolul acestui sistem este să monitorizeze iluminarea tunelului în timp real, oferind numeroase avantaje de management operațional.

Ads