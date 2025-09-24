Lotul 1 al autostrăzii Focșani - Bacău, parte din Autostrada Moldovei, ar putea fi gata până la finalul anului, zic autoritățile VIDEO

Lucrările la lotul 1 al autostrăzii Focșani-Bacău, parte din Autostrada A7, s-ar putea finaliza până la finalul anului, dacă ritmul se menține, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, a mai spus oficialul, miercuri, 24 septembrie.

Cristian Pistol a publicat imagini de pe șantierul lotului 1 al autostrăzii Focșani - Bacău, parte a A7.

Pe cei aproximativ 36 de kilometri ai lotului Focșani-Domnești Târg, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.500 de muncitori și 425 de utilaje și până acum a așternut deja asfalt pe circa 28 de kilometri.

„Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menține, circulația pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului (2025)”, a afirmat șeful CNAIR.

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot al A7 este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanțare este asigurată prin PNRR.

VIDEO Facebook /Cristian Pistol

