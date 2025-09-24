Lotul 1 al autostrăzii Focșani - Bacău, parte din Autostrada Moldovei, ar putea fi gata până la finalul anului, zic autoritățile VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 18:18
277 citiri
Lotul 1 al autostrăzii Focșani - Bacău, parte din Autostrada Moldovei, ar putea fi gata până la finalul anului, zic autoritățile VIDEO
Lotul 1 al autostrăzii Focșani - Bacău, parte din A7 FOTO captură video Facebook /Cristian Pistol

Lucrările la lotul 1 al autostrăzii Focșani-Bacău, parte din Autostrada A7, s-ar putea finaliza până la finalul anului, dacă ritmul se menține, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, a mai spus oficialul, miercuri, 24 septembrie.

Cristian Pistol a publicat imagini de pe șantierul lotului 1 al autostrăzii Focșani - Bacău, parte a A7.

Pe cei aproximativ 36 de kilometri ai lotului Focșani-Domnești Târg, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.500 de muncitori și 425 de utilaje și până acum a așternut deja asfalt pe circa 28 de kilometri.

„Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menține, circulația pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului (2025)”, a afirmat șeful CNAIR.

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot al A7 este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanțare este asigurată prin PNRR.

VIDEO Facebook /Cristian Pistol

Când se deschide circulația pe lotul 3 al autostrăzii A7 Ploiești-Buzău. Anunțul directorului CNAIR VIDEO
Când se deschide circulația pe lotul 3 al autostrăzii A7 Ploiești-Buzău. Anunțul directorului CNAIR VIDEO
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a oferit marți, 23 septembrie, noi informații despre lotul 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al Autostrăzii Ploiești-Buzău (A7), alături de o...
Bolojan l-a luat la rost pe Pîslaru pentru mitingul angajaților săi: "Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă"
Bolojan l-a luat la rost pe Pîslaru pentru mitingul angajaților săi: "Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă"
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, când a fost mitingul angajaților ministerului său, dacă...
#autostrada focsani bacau, #Autostrada A7, #cristian pistol, #cnair , #autostrada
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre "bijuteria" de 117.000.000Euro din Bucuresti: "Nu mai e valabil"
ObservatorNews.ro
Momentul in care un bulevard intreg este inghitit de o "gaura neagra" intr-un oras cu 10 milioane de locuitori
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Politica lui Trump față de Putin este un pericol pentru Europa. Avertismentul vine de la un istoric britanic
  2. SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre FOTO
  3. Lotul 1 al autostrăzii Focșani - Bacău, parte din Autostrada Moldovei, ar putea fi gata până la finalul anului, zic autoritățile VIDEO
  4. Județul care are de 6 ori mai mulți urși decât numărul optim. "A crescut enorm numărul dosarelor de despăgubire"
  5. Premierul a anunțat termenul până la care România depune propunerile din programul SAFE, prin care România primește aproape 17 miliarde de euro
  6. Moscova acuză Chișinăul că restricționează dreptul la vot prin deschiderea a doar două secții de votare în Rusia
  7. Are dreptate Trump în privința Tylenol-ului? Mesaje mai vechi de la producător care agită spiritele în SUA. "De fapt, nu recomandăm..."
  8. Horațiu Potra, fiul și fratele său, prinși în Dubai. Ministrul Justiției vorbește despre posibila extrădare: „Regim de confidențialitate menit să asigure succesul demersurilor”
  9. Atac ucrainean asupra Flotei ruse a Mării Negre la Novorossiisk. Victime și pagube raportate în mai multe regiuni
  10. Putin a numit un nou procuror-general, fost coleg de facultate cu Medvedev și cu ministrul Justiției. Cel înlocuit a fost pus șef la Curtea Supremă, în plin scandal de corupție