Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău-Pașcani ar putea fi terminate până la finalul anului, dacă bugetul asigură finanțarea lucrărilor după PNRR VIDEO

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, spune că finalizarea lucrărilor de pe Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău-Pașcani poate fi făcută până la sfârșitul anului doar cu finanțarea necesară. Costul lucrărilor a fost asigurat prin PNRR până la 31 august.

Finalizarea lucrărilor depinde și de condițiile meteorologice din perioada următoare, a explicat oficialul CNAIR.

„Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău – Pașcani, în total 49,3 km, avansează constant. Lotul 1 (Săucești – Trifești), de 30,3 km, a ajuns la 80%, iar lotul 2 (Trifești – Gherăești), de 18,99 km, a ajuns la 65%. Constructorul român (UMB) a mobilizat 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările anul acesta. Se lucrează intens la structura rutieră, poduri, spații de servicii, sisteme ITS, parapete de protecție și marcaje rutiere”, arată, marți, 10 noiembrie, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

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Valoarea celor două contracte este de 2,92 miliarde de lei (fără TVA).

Șeful CNAIR precizează că finanțarea prin PNRR a acoperit lucrările executate până la 31 august, iar pentru continuarea acestora CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat.

„Finalizarea în 2026 depinde acum de asigurarea finanțării și de condițiile meteorologice din perioada următoare”, atrage atenția Cristian Pistol.

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