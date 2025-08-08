Nu mai sunt bani pentru Autostrada Moldovei. Constructorul a blocat lucrările și a trimis muncitorii în concediu forțat

Este blocaj pe autostrada Moldovei, A7. După ce statul nu a mai plătit lucrările deja executate, constructorul român de pe sectorul Focșani-Bacău-Pașcani își trimite muncitorii în concediu forțat. Tronsonul Focșani-Bacău-Pașcani are aproximativ 170 de kilometri.

Firma care a câștigat licitația nu a încasat până acum de la stat banii pentru lucrările care au fost executate deja, așa că s-a ajuns la trimiterea muncitorilor în concediu forțat, scrie observatornews.ro.

Conform sursei citate, niciun muncitor nu s-a prezentat pe șantier săptămâna aceasta. „În cazul în care se rezolvă problema încasărilor lucrărilor executate”, activitatea ar urma să fie reluată doar pe 18 august.

„Până nu se clarifică situația finanțărilor, nu putem ști când se va putea relua lucrul. Fără finanțare, nu se poate construi nimic”, a declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR Alin Șerbănescu.

Lotul Focșani-Bacău, care însumează 96 de kilometri, avea termen de inaugurare spre finalul anului. Stadiul fizic al lucrărilor pe acest lot a ajuns deocamdată la 52%. Considerat coridor rutier strategic, Autostrada 7 este finanțată prin PNRR.

Ads