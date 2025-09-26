Când se va putea circula „șnur” pe A7, pe ruta București-Bacău. Verdictul specialiștilor în infrastructură privind Autostrada Moldovei

De multe ori, de-a lungul timpului, promisiunile politicienilor, estimările oficialilor din instituțiile publice abilitate nu s-au potrivit cu cele ale activiștilor, ale specialiștilor în infrastructură, ce monitorizează constant proiectele majore. Însă, în ceea ce privește perspectivele pentru anul curent, referitoare la Autostrada Moldovei (A7), există un oarecare consens.

Asociația „Moldova Vrea Autostradă” a evaluat progresele înregistrate de către constructori, pe A7. Adrian Covăsnianu, reprezentant al asociației, crede că se va circula „șnur” pe Autostrada Moldovei în 2025, de la București până în sudul județului Bacău.

„Referitor la lotul 2 (Mizil Pietroasele) de pe Ploiești - Buzău, respectiv la sudurile neconforme, acestea ar urma să se rezolve, din informațiile pe care le avem. Cel mai probabil, până la finalul lui octombrie. În același timp, Nurol, pe lotul 3, lucrează bine. Deci ambele loturi ar urma să fie date în exploatare. Rămâne de lucru pe Focșani - Bacău și Bacău - Pașcani, cu cele mai mari șanse de inaugurare în 2025 până la Domnești Târg (lotul 1, de 36 de km). Nu ar trebui să apară probleme, ar trebui să putem ocoli Adjudul, la final de an, potrivit monitorizărilor noastre și informațiilor publice la care avem acces. Vedem o concentrare de forțe acolo, iar lucrările ar putea fi gata până în 2026.

Concluzionând, pe A7 ar trebui să putem circula de la București, - Dumbrava (Prahova), pe A3, până la Domnești (Bacău). Sunt șanse rezonabile. Sperăm la o mobilizare cât mai bună a constructorului și la condiții meteo prielnice. Atât timp cât are resurse financiare certe, cred că-și va mobiliza toate forțele”, a declarat Covăsnianu, pentru Ziare.com.

Ce rămâne de făcut pe A7, pentru 2026

Specialistul în infrastructură rutieră avertizează, de asemenea, asupra obiectivelor pentru anul 2026 referitoare la A7.

„Eu cred că e o luptă contracronometru. Până în august 2026 trebuie terminate lucrările până aproape de Pașcani. Vorbim despre lotul 3 din Bacău - Pașcani, care nu e în grant PNRR, ci pe împrumut, cel mai probabil. Se lucrează, dar pare că se lucrează cu altă viteză, nu așa cum lucrează Umbrărescu pe alte loturi”, a transmis Covăsnianu.

În ciuda problemelor socio-economice, a șocului privind taxele și impozitele ridicate, 2025 nu se încheie dramatic pentru marile proiecte de infrastructură rutieră, este de părere Covăsnianu.

„Sunt vești îmbucurătoare, având în vedere reducerile bugetare. Ne uităm cu interes la rectificarea bugetară, ce urmează să apară, să vedem ce resurse vor fi pentru Ministerul Transporturilor. Se anunță 2-3 miliarde de lei în plus. Nu mult, dar vorba aia, măcar nu e vorba despre tăieri”, a mai punctat reprezentantul ONG-ului.

Anunț de la CNAIR privind finalizarea Autostrăzii Moldovei (A7): „1.500 de muncitori ai constructorului UMB”

Umbrărescu a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de 80% pe lotul 1 Focșani – Domnești Târg, al secțiunii Focșani – Bacău, parte din Autostrada Moldovei A7, a transmis directorul CNAIR, Cristian Pistol, în această săptămână.

„Pe cei aproximativ 36 km ai lotului Focșani-Domnești Târg constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.500 de muncitori și 425 de utilaje și până acum a așternut deja asfalt pe circa 28 km. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80 %, iar dacă ritmul se menține, circulația pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului (2025)”, a anunțat directorul general al CNAIR.

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot al A7 este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanțare este asigurată prin PNRR. Cinci loturi ale secțiunilor Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani figurează cu finanțare din granturi PNRR, adică din fonduri nerambursabile, în loc de împrumuturi.

Conform Guvernului, este vorba despre loturile:

- Autostrada Focșani – Bacău, Lot 1, Focșani – Domnesti – Târg;

- Autostrada Focșani – Bacău, Lot 2, Domnești Târg – Răcăciuni;

- Autostrada Focșani – Bacău, Lot 3, Răcăciuni – Bacău;

- Autostrada Bacău – Pașcani, Lot 1, Bacău (Săucești) – Trifești;

- Autostrada Bacău – Pașcani, Lot 2, Trifești – Gherăești.

