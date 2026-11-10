Construcții blocate pe Autostrada Moldovei. Segmentul Pașcani–Suceava nu a intrat în etapa de implementare. Lipsa finanțării prin SAFE blochează proiectarea

Autostrada Pașcani–Suceava, pentru care CNAIR a semnat două contracte de proiectare și execuție cu asocierea condusă de UMB, nu a intrat încă în etapa de implementare. Deși contractele au fost semnate la sfârșitul lunii aprilie a anului curent, proiectarea nu a început.

Aceasta deoarece finanțarea prin programul european SAFE nu a fost încă oficializată printr-un titlu bugetar. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că nu a fost emis ordinul de începere a lucrărilor tocmai din cauza lipsei finanțării. Situația pune presiune pe calendarul proiectului, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan anunțase în primăvară că autostrada va fi gata în 2029.

Directorul general al CNAIR a explicat că sursa de finanțare nu are încă un titlu bugetar și a menționat că nici proiectarea nu a început. „În momentul de față, deși sursa de finanțare este vehiculată ca fiind SAFE, ea încă nu are un titlu bugetar. În momentul de față ea nu este constituită astfel încât să putem să mergem înainte. Îmi doresc ca în perioada următoare Ministerul Finanțelor, împreună cu Guvernul României, să deblocheze această sursă de finanțare”, a declarat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, la o conferință de presă.

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Acesta a reiterat că ordinul de începere nu a fost semnat din cauza finanțării neasigurate. „Nici proiectarea nu a început. Nefiind asigurată sursa de finanțare din SAFE, așa cum a fost ea prevăzută, nu am semnat ordin de începere”, a spus Cristian Pistol.

Contractele pentru cei aproape 62 de kilometri

Contractele pentru cei aproape 62 de kilometri ai Autostrăzii Pașcani–Suceava au fost semnate în 30 aprilie 2026 cu asocierea SA&PE Construct (lider) – Spedition UMB – Tehnostrade. Primul lot, Pașcani–Roșcani, are o lungime de 33 de kilometri și o valoare de 3,068 miliarde de lei fără TVA, cu numărul 92/58718. Al doilea lot, Roșcani–Suceava, are 28,971 kilometri și o valoare de 2,863 miliarde de lei fără TVA, cu numărul 92/58719.

Valoarea cumulată a celor două contracte este de aproximativ 5,93 miliarde de lei fără TVA, echivalentul a peste 1,1 miliarde de euro. Durata prevăzută pentru fiecare contract este de 30 de luni, din care șase luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor.

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Calendarul anunțat anterior și perspectivele

La momentul semnării contractelor, fostul premier Ilie Bolojan anunța că șoferii vor putea circula pe Autostrada Pașcani–Suceava în 2029. „În următoarele șase luni se va realiza proiectul tehnic, după care, în următorii doi ani, ar trebui să se deruleze și să se finalizeze lucrările. (…) Am convingerea fermă că în 2029 vom circula pe autostradă atât de la Pașcani, prin Suceava până la Siret, dar și prin Iași până la Ungheni”, declara Ilie Bolojan la 1 mai 2026.

Autostrada Pașcani–Suceava face parte din coridorul de infrastructură rutieră spre Ucraina, inclus în programul SAFE. Termenul-limită pentru realizarea proiectelor finanțate prin acest mecanism este sfârșitul anului 2030. Pentru a circula pe acest tronson în 2029, lucrările propriu-zise ar trebui să înceapă în ianuarie 2027. Însă doar proiectarea va dura șase luni de la ordinul de începere care încă nu a fost emis. După emiterea ordinului de începere, va începe să curgă perioada de proiectare, iar după aceea proiectul tehnic va trebui aprobat și demarat.

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Pe 9 noiembrie, noul ministru al Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a inclus operaționalizarea SAFE pentru continuarea Autostrăzii Moldovei de la Pașcani la Suceava printre prioritățile mandatului său, fără să anunțe însă un termen pentru deblocarea finanțării.

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