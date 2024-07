Asociația Pro Infrastructura laudă miercuri, 3 iulie, eforturile muncitorilor "care își lasă ani din viață în teren" pentru lucrările la segmentul dintre Buzău și Focșani al Autostrăzii Moldovei (A7). În ciuda mobilizării din șantierul deschis de firmele afaceristului Dorinel Umbrărescu, ONG-ul își menține evaluarea, spunând că șoferii nu vor putea circula pe toți cei 80 de kilometri de drum în acest an.

Pro Infrastructura a publicat pe YouTube noi imagini de pe șantier, filmate la finalul lunii iunie. Membrii asociației spun că mobilizarea în șantier probabil demonstrează "un record național", chiar și în lipsa confirmării date de cifrele oficiale.

"Mulțumim muncitorilor care își lasă ani din viață în teren, inhalând cantități impresionante de praf și noxe. Respectele noastre!

În ciuda acestui efort colosal, ne menținem poziția că nu vom circula pe toți cei 80 de kilometri dintre Buzău și Focșani în 2024. Pur și simplu sunt prea multe structuri care trebuie finalizate, cât și terasamente (umpluturi), asfalt și, desigur, parapetele de protecție, marcajele și elementele critice din afara părții carosabile", se arată într-un comunicat distribuit pe Facebook.

În accepțiunea asociației, lotul de la Buzău, care are termen de finalizare în august 2024, nu are cum să fie finalizat. Aceeași situație este remarcată și la lotul 4, care reprezintă ocolirea sub formă de cocoașă de la Focșani. Asociația Pro Infrastructura susține că o variantă fezabilă este concentrarea eforturilor pe anumite segmente, cum ar fi cel de aproximativ 30 de kilometri dintre Buzău și Râmnicu Sărat.

"Facem un apel la bunul simț ingineresc pe care știm că-l au cei care conduc destinele UMB și le cerem să își regrupeze forțele pe A7 Focșani-Buzău în așa fel încât să maximizeze numărul de kilometri inaugurați. Altfel, riscăm să alergăm după 80 de kilometri și să prindem mult mai puțini", se mai arată în comunicat.

