Ce se întâmplă, de fapt, pe Autostrada Moldovei. Stadiul lucrărilor pe fiecare lot din A7

Șantierele de pe „coloana vertebrală a Moldovei”, adică de pe Autostrada A7, întâmpină dificultăți. CNAIR a prezentat pentru Ziare.com stadiul lucrărilor pe fiecare lot în parte.

Măsurile de austeritate stabilite la scurt timp după învestirea președintelui Dan au generat îngrijorare în rândul persoanelor fizice, dar și juridice. Astfel, printre companiile care au oprit lucrul pe șantiere se numără firmele gestionate de către Dorinel Umbrărescu, antreprenorul responsabil cu realizarea celor mai multe tronsoane de drum de mare viteză în regiune. „UMB” și-a trimis oamenii în concediu forțat din cauza problemelor privind plățile. De asemenea, din sfera guvernamentală au venit zvonuri privind sistarea mai multor proiecte, în actualul context socio-economic.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a oferit o reacție, pe marginea acestui subiect, pentru Ziare.com: „În acest moment, toate proiectele sunt pe sursele inițiale de finanțare”.

Printre proiectele care ar avea de suferit s-ar număra Autostrada Moldovei (A7). Teoretic, ar trebui să se circule „șnur” de la Ploiești (Prahova) la Pașcani (Iași) până la finalul anului curent. Oficialii de la Asociația Pro Infrastructura (API) anunțau în martie 2025, pentru Ziare.com, că se așteaptă ca autostrada să fie gata abia în primăvara lui 2026. Însă, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a lansat în cursul acestei săptămâni o promisiune și mai nefericită: august 2026.

Stadiul lucrărilor pe Autostrada Moldovei (A7), august 2025

În acest context, la solicitarea Ziare.com, CNAIR a prezentat stadiul lucrărilor pe toate loturile din A7.

Autostrada Ploiești - Buzău (63,25 km)

- Lot 1: Dumbrava - Mizil (21 km): deschis din decembrie 2024;

- Lot 2: Mizil - Pietroasele (28,35 km): Stadiu fizic: 99,8%. Stadiu financiar: 81,04%;

- Lot 3: Pietroasele - Municipiul Buzău (13,9 km): Stadiu fizic: 72%. Stadiu financiar: 39%.

Autostrada Focșani-Bacău: (95,9 km)

- Lotul 1: Focșani - Domnești Târg (35,6 km): Stadiu fizic: 65%. Stadiu financiar: 26,6%;

- Lotul 2: Domnești Târg - Răcăciuni (38,78 km): Stadiu fizic: 57%. Stadiu financiar: 24,6%;

- Lotul 3: Răcăciuni - Bacău (21,52 km): Stadiu fizic: 35%. Stadiu financiar: 17,6%.

Autostrada Bacău – Pașcani (77,38 km)

- Lotul 1: Săucești - Trifești (30,3 km): Stadiu fizic: 37,9%. Stadiu financiar: 17,69%;

- Lotul 2: Trifești - Gherăești (18,99 km): Stadiu fizic: 34,8%. Stadiu financiar: 17,02%;

- Lotul 3: Mircești - Pașcani (28,09 km): Stadiu fizic: 35,7%. Stadiu financiar: 14,46%.

