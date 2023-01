Autostrada-fantomă din nord care crește în anonimat. "Nu contează care va fi gata prima. Important este să spargem munții"

Unul dintre cele mai importante proiecte de autostrăzi din România, proiectată pe o lungime de 335 de kilometri, este trecută sub tăcere la nivel central, deși în nordul îndepărtat al țării autoritățile susțin că lucrează intens pentru a o pune în practică.

Proiectul Autostrăzii Nordului (A 14), care ar trebui să lege Satu Mare de Suceava, pe o distanță planificată de 335 de kilometri, se află încă în faza studiilor de fezabilitate, deși, conform legii, ar mai fi aproximativ doi ani până când ar trebui finalizată construcția.

Conform Legii nr. 264 din 20 noiembrie 2020, Autostrada A 14 ce pornește de la punctul de pe granița cu Ungaria, Oar, Satu Mare, traseul parcurgând spre est trece prin apropierea localităților Satu Mare, Baia Mare, Dej, Bistrița, Vatra Dornei, după care este preconizată o joncțiunea cu autostrada A7, continuându-și traseul până la Suceava.

Inițial era prevăzut ca, de la Satu Mare, autostrada să treacă spre Ungaria prin punctul de frontieră Petea. Ulterior autoritățile din Ungaria au identificat un sit Natura 2000 la Rozsály - Csengersima în dreptul localității Petea care a dus la modificarea traseului pe partea stângă a râului Someș, urmând ca drumul să intersecteze granița cu Ungaria în dreptul localității Csenger din Ungaria și Oar din România, aproximativ 7 km la sud de Petea, în linie aeriană. Aici încă nu există un punct de trecere comun al frontierei.

Și în celălalt capăt, în județul Suceava în urma forajelor s-a descoperit că în unele locuri straturile de pământ se deplasează.

În ce stadii sunt studiile de fezabilitate pe A14

Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a declarat pentru Ziare.com că cel mai avansat tronson în ceea ce privește studiul de fezabilitate este cel mai puțin relevant din tot traseul.

”Să o luăm de la început, de la est la vest, de la Suceava. Primul tronson, Vatra Dornei- Suceava, era în proiectare la Compania de Drumuri din 2021. Anul trecut s-a reziliat contractul. Înțeleg că, din cauza creșterii prețurilor în zona de materiale de construcție, proiectantul n-a mai făcut față. Guvernul României a venit cu ordonanță de urgență care să ajusteze, dar tot n-a fost suficient și le-a creat o portiță prin care au putut să ceară încetare amiabilă a contractului. În prezent, acesta este stadiul. Contractul este reziliat și nu s-a mai re-licitat, deci e practic blocat acolo.

Mai departe, de la Vatra Dornei la Bistrița, e în proiectare contractul, s-a stabilit traseul și au început studiile de teren. Problema cea mai mare e că acest sector e cel mai puțin relevant de pe traseu, fiindcă nu asigură nici ocolirea la Vatra Dornei și nici la Bistrița. Deci practic acesta e cel mai avansat, dar și cel mai puțin relevant în schema lucrărilor pe autostrada A14.

Dacă mergem mai departe, Bistrița-Dej-Baia Mare, aici a fost o licitație lansată în 2021, au fost depuse oferte, a durat foarte mult evaluarea lor. Abia în toamnă, în octombrie 2022, a anunțat Compania de Drumuri că a desemnat câștigătorul la un an și ceva de la depunerea ofertelor, dar n-am auzit până astăzi să le fi și semnat. Și aici sunt două loturi, înțeleg, câștigate de același proiectant. În octombrie s-a desemnat contractantul, n-a fost nicio contestație, dar n-am mai auzit să anunțe faptul că au și semnat contractul și că s-au apucat de fezabilitate. Deci și aici e o zonă crepusculară, am putea spune.

Pe Baia Mare-Satu Mare, ultimul sector, Ministerul Transporturilor a delegat către autoritățile locale, către consiliile județene, implementarea proiectului și acolo am înțeles că s-a semnat un, tot așa, un contract de studiu de fezabilitate și e în derulare, dar nu știu foarte multe, fiindcă e derulată, cred, că de Consiliul Județean Maramureș ca lider de proiect”, explică Horațiu Cosma stadiul proiectelor din Autostrada Nordului.

Autoritățile vorbesc de ani buni despre proiectarea Autostrăzii Nordului și despre importanța acestei rute de transport rutier.

”Știu că, în 2021, cât am lucrat la minister, exact asta am încercat să punem în mișcare - sectoarele acestea care nu aveau licitații. Am lansat licitația pentru Baia Mare-Dej-Bistrița și atunci am reușit să aprobăm și traseul pe următorul, pe Bistrița-Vatra Dornei. Și părea că lucrurile se mișcă. În ultimul an, din păcate, au intrat iar într-un con de umbră. Și nici nu vin foarte multe informații din partea autorităților, dacă să mergem într-o direcție sau cealaltă. Pur și simplu este, așa, o tăcere mormântală peste proiect”, a mai spus Horațiu Cosma.

Sucevenii vor să-și brăzdeze județul cu autostrăzi

Unul dintre angajații Consiliului Județean Suceava delegat pentru proiecte de infrastructură mari s-a arătat foarte optimist, într-o discuție cu Ziare.com, privind construirea Autostrăzii A14 în județ.

”Studiile merg mai departe, sunt făcute forajele în teren, se caută soluțiile tehnice, traseul optim. Grosso modo, traseul se știe, dar mai apar unele probleme după ce s-au făcut niște foraje în niște terenuri unde s-a descoperit că straturile de pământ alunecă.

Se poate găsi și acolo o soluție de moment însă peste câțiva ani ar putea ca terenul să se deplaseze. Și atunci facem o optimizare de traseu pentru ca drumul să fie viabil și durabil și să nu se întâmple ca pe un tronson de autostradă din Ardeal, pe A3, unde mai fuge câte un deal din când în când.

Noi suntem în grafic cu tronsonul Bistrița-Vatra Dornei. Firma care face proiectul se numește Explan Cluj”, a explicat consilierul lui Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava.

Acesta a mai spus că centura ocolitoare Gura Humorului care este parte integrantă din Autostrada Nordului, ”lucrurile sunt înaintate binișor”. ”În acest moment, suntem în faza de obținere a acordului de mediu. În a doua parte a săptămânii viitoare se depune memoriu la Apele Române și urmează apoi câteva etape în funcție de ce va solicita Agenția de Protecția Mediului.

După ce obținem acordul de mediu, se predă studiul de fezabilitate și se aprobă în ședință de Consiliu Județean Suceava, intrăm cu el la CNAIR, se aprobă apoi indicatorii în comisia interministerială cu Ministerul Transporturilor și cel mai probabil, în a doua parte a anului 2023, intrăm pe licitație de proiect tehnic și execuție”, a mai spus expertul de la CJ Suceava.

În cazul proiectării tronsonului integral între Vatra Dornei și Suceava, a fost contractată inițial firma Best Consulting. Dar din cauza creșterii costurilor, reprezentanții societații au declarat că nu s-au putut încadra în prevederile Ordonanței 64, privind recalcularea la rata inflației a costurilor pentru studiul de fezabilitate (SF) și s-a reziliat contractul în toamna anului 2022.

În acest moment, potrivit consilierului lui Flutur, se fac verificări privind stadiul studiului făcut de Best Consulting. Dacă totul este în regulă, probabil în martie 2023 se va lansa o nouă licitație pentru SF-ul pe această porțiune.

CJ Suceava intenționează să semneze parteneriat cu CNAIR și să ia responsabilitatea realizării SF-ului. Ar urma ca CNAIR să se mai ocupe doar de proiectul tehnic și licitarea execuției.

Sursa: Harta Proiectelor de Infrastructură. A14 apare trasată, ca proiect, cu o linie roz FOTO: Asociația Pro Infrastrcutura

”Nu contează care va fi prima gata. Cel mai important este să spargem munții.

Sunt conștient că prima și cea mai în față este Autostrada A8, cea care vine de la Târgu Mureș-Târgu Neamț și merge mai departe către Iași și Republica Moldova. Capetele A8 sunt prinse în PNRR și trebuie executate până pe 31 decembrie 2026. Tronsonul din mijloc va fi probabil finanțat de Programul Operațional de Transport 2021-2027 și cu finalizare la bani în 2030”, a subliniat consilierul din cadrul CJ Suceava.

”În martie intrăm și noi în licitația cu A14”, a mai spus acesta. Și a dezvăluit că autoritățile sucevene se așteaptă ca în 2030 județul să fie străbătut de la nord la sud și de la est la vest de autostrăzile A7, A14 și de un drum expres.

”Suntem în curs de pregătire a unui drum, cu CNAIR. Pentru că tot am deschis o vamă la Vicov, mai deschidem o vamă la Climăuți, care este în comuna Mușenița. Atunci vom face un drum național de legătură de la Vicov până la Autostrada A7, ca să colectăm tot traficul de mașini de pe Ucraina, să nu-l băgăm pe drumurile județene sau prin Rădăuți sau prin alte localități, ci să-l ducem pe A7, care va merge spre București cu conexiune către Ardeal fie prin Pașcani, nodul cu A8, sau va fi un nod la Suceava, pe centură, cu Autostrada Nordului”, a adăugat expertul.

Ce surse de finanțare ar avea Autostrada Nordului

Investiția totală pentru realizarea Autostrăzii Nordului a fost estimată, într-o primă fază, la 6,68 de miliarde de lei și a fost prinsă în 2020 în programul de guvernare al PNL 2020-2024.

Însă încă se caută soluții pentru finanțarea A14.

”PNRR-ul este deja finalizat, aprobat în implementare și are acolo incluse autostrăzile A1, A3, A7 și A8. Acolo sunt și niște restricții foarte mari de timp pentru finalizarea lor. Trebuie să fie gata în 2026 și de aia am încercat să includem acolo proiectele cele mai avansate la care să nu avem emoții că vom pierde banii.

Pentru A14, din punctul meu de vedere, soluția e apelarea la fondurile europene clasice, cum este acest Program Operațional Transporturi 2021-2027. Dar ca să ia banii de acolo trebuie în primul rând să existe studii de fezabilitate finalizate, măcar pe sectoarele cele mai importante, astfel încât să poată lansa o licitație de lucrări, fiindcă altfel doar vom vorbi despre linii trase pe hartă.

Adică, da, la modul realist, n-o să fie bani în următorii 4-5-6 ani să facem absolut toate autostrăzile din România, dar cel puțin sectoarele cele mai importante, cum este cel de 15 kilometri care asigură ocolirea orașului Bistrița, ocolirea Dejului, ocolitoarea din Vatra Dornei și alte localități aglomerate de pe traseu. Eu zic că ar fi chiar o variantă inteligentă de a face lucrurile și de a porni în execuție mai rapid cu aceste sectoare prioritare. Dar, repet, pentru asta trebuie să existe studiu de fezabilitate finalizat, acord mediu, avize, expropriere. Altfel doar discutăm că e nevoie de ele, dar guvernul nu face foarte multe”, a mai explicat Horațiu Cosma, fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

De ce este așa importantă Autostrada Nordului?

Există o rețea de drumuri în nordul țării însă aceasta s-a aglomerat mai mult în contextul războiului din Ucraina. Și chiar transportul de mărfuri din acea zonă s-a dezvoltat în ultimii ani.

”Autostrada Nordului e pe o rută de circulație interregională dinspre nordul Moldovei spre nordul Transilvaniei și mai departe, în contextul geopolitic actual, chiar și dinspre Ucraina-Republica Moldova. Cifrele de trafic, cel puțin cele pe care le am eu, pe trecerile capatice dintre regiunea Moldova și Transilvania, sunt mari.

Acolo e cel mai mult trafic pe DN 17, actualul drum național care leagă Suceava-Vatra Dornei- Bistrița-Dej și mai departe. Deci e nevoie, cum ziceam, cel puțin în viitorul apropiat, de măcar aceste sectoare de centură pentru localitățile cele mai aglomerate de pe traseu, care să scoată traficul de tranzit din ele”, a mai spus Horațiu Cosma.

Pe de altă parte, vom putea face jumătate de timp pe distanța Suceava-Baia Mare.

”Vom putea scurta timpul cu câteva ore bune. Gândiți-vă că probabil media e undeva 50-60-70 de kilometri pe oră pe întreaga distanță. Cu un drum rapid, ar crește la peste 100-110-120, cât este viteza legală pe un drum expres sau pe o autostradă. Deci aproape s-ar înjumătăți timpul și, cel mai important, siguranța, fiindcă într-un drum periculos, cu zone de serpentine, cu zone periculoase, cu intrări prin localități, practic drumurile rapide elimină aceste intersecții cu localități, treceri de pietoni, intersecții la nivel și ne reduc foarte mult accidentele și pierderile de vieți omenești”, a mai spus Horațiu Cosma.