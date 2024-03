Toate tronsoanele autostrăzii Sibiu-Pitești, în lucru din 2024. Ministerul Transporturilor: ”Câţiva ani trebuie să avem răbdare”

Cei 550 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres aflaţi în prezent în lucru, dar şi cele 300 de contracte de modernizare a căii ferate, vor avea un rol pozitiv în creşterea siguranţei rutiere şi a calităţii vieţii, a declarat marţi, 19 martie, Mariana Ioniţă, secretar general în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).

”Noi, ca minister, pe lângă elementele strategice pe care le-am aprobat în ultimii ani, respectiv strategia naţională privind siguranţa rutieră, care se axează în special pe politica europeană, adică pornind de la analiza cauzelor şi nu a efectelor, şi mergem pe politica europeană - viziune zero: zero accidente, zero persoane decedate - rolul nostru este să dăm viaţă vieţii şi mai ales calitate vieţii. Şi la asta lucrăm acum. Şi cred că cei 550 km de autostrăzi aflaţi în prezent în lucru şi drumuri expres şi încă 1.000 km aflaţi în proiectare avansată spun multe. Nu vreau să uit şi de cele 300 de contracte de modernizare a căii ferate, pentru că ele vor avea un rol pozitiv în creşterea siguranţei rutiere. Lăsând la o parte impactul asupra mediului, avem certitudinea că, atunci când calea ferată va oferi condiţii de viteză şi condiţii bune comerciale, va prelua mult din traficul greu”, a spus Mariana Ioniţă, la conferinţa ”Drumurile sigure salvează vieţi”, organizată de Deltabloc.

În acest context, ea a precizat că în 2024 pe autostrada Sibiu-Piteşti se va lucra ”de la un cap la altul”, deci şi pe loturile 2 şi 3, iar câţiva ani ”trebuie să avem răbdare”.

”Aţi vorbit de DN2 spre Bacău. Şi eu merg la Focşani foarte des şi, într-adevăr, este cel mai periculos drum, din punctul meu de vedere, şi mai ales noaptea. De Valea Oltului nu mai vorbim acum. Vă rugăm să ne toleraţi cu Valea Oltului, pentru că, pe lângă traficul acela infernal, se adaugă şi cel generat de transportul materialelor de construcţii spre şantiere. Şi anul acesta vă informăm că începe tot Sibiu-Piteşti, de la un cap la altul, adică se va lucra şi la loturile 2 şi 3, în zona tunelurilor. Deci, câţiva ani trebuie să avem răbdare”, a subliniat Ioniţă.

Revenind la DN2, Mariana Ioniţă a menţionat că traficul pe acest drum va fi mult mai descongestionat din 2026, când autostrada A7 va fi gata, cel puţin până la Paşcani, conform termenelor.

”Acum traficul pe DN2 este infernal, Waze-ul te duce prin Mizil din acest motiv. Dar eu mă bucur, şi de asta am adus în discuţie DN2, ca să vedeţi că ne gândim la ce se întâmplă în viitor şi cum o să eliminăm aceste accidente. La Buzău se vede primul nod rutier de descărcare a autostrăzii A7 şi, aşa cum ne-am angajat, autostrada va fi gata, cel puţin până la Paşcani, în 2026 cel târziu. Şi atunci probabil DN2 va fi mult mai descongestionat. Depinde acum şi de măsurile coercitive pe care poliţia rutieră le va implementa în următorii ani, inclusiv pe autostrăzi, pentru că se vede că şi pe autostrăzi sunt multe accidente”, a subliniat oficialul MTI.

Ea a susţinut, totodată, că şi legătura între DN2 şi Autostrada Soarelui va fi finalizată, după ce mai multe contracte au fost realizate.

”În ce priveşte Centura Bucureşti, de la Voluntari, acolo şi fluctuaţia politică şi dorinţa colegilor de a face repede lucrurile au dus la documentaţii imature, cum zicem noi. Studiul de fezabilitate, documentaţia tehnică, proiectul tehnic sunt foarte importante pentru a asigura o implementare rapidă şi lină a execuţiei lucrărilor. Dar atunci când se fac documentaţii care nu au în vedere situaţia reală, existenţa utilităţilor şi faci deja un contract de proiectare şi execuţie, având şi o Lege a achiziţiilor publice care-ţi impune nişte limite, nu poţi să te duci mai departe cu contractul şi din acest motiv s-au tot reziliat contractele acolo. Acum s-a lucrat la o documentaţie bună şi sperăm că şi legătura aceea între DN2 şi Autostrada Soarelui va fi finalizată”, a explicat Ioniţă.

În opinia secretarului general, ar trebui demarată o campanie în rândul copiilor, pentru a fi conştientizaţi cu privire la ce înseamnă să conduci sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

”Mă bucur din suflet că presa se orientează spre zona asta, poate vă concentraţi mai mult în următorii ani pe educaţie, a participa împreună cu cei îndrituiţi la educarea populaţiei. Încă de la grădiniţă să pornim cu educaţia. (...) Ce-ar fi să facem o caravană a siguranţei rutiere şi să mergem împreună - societate civilă, minister, autorităţi locale, presă - să începem să povestim copiilor în toată ţara, să le prezentăm proiectele noastre, să facem ziua porţilor deschise pe şantiere, ca să înţeleagă şi ei cum vom îmbunătăţi calitatea asta a transportului în România şi în acelaşi timp să se formeze. Pe cei adulţi nu putem decât cu sprijinul poliţiei să îi conştientizăm şi cred că o lege ca aceea promovată de domnul senator (Robert Cazanciuc, Legea Anastasia - n. r.) va avea un impact deosebit în următorii ani”, a susţinut aceasta.

Mariana Ioniţă a subliniat că după pandemie a crescut numărul de accidente pe drumurile publice din cauza numărului mare de tiruri care vin dinspre Ucraina.

”V-am pus aici o evoluţie accidentelor rutiere pe DN2. Mi-au dat-o colegii mei de la Compania de Drumuri, tocmai ca să vă arătăm fluctuaţia. În 2020 a fost pandemia şi apoi se poate vedea că a crescut numărul de accidente din cauza numărului mare de tiruri care vin dinspre Ucraina cu mărfuri”, a susţinut ea.

Potrivit acestei analize, dacă în 2020 numărul de accidente rutiere pe DN2 era de 401, cu 713 autovehicule implicate şi 67 de decese, în 2021 s-a ajuns la 472 de accidente, cu 899 de vehicule implicate şi 103 decese. În 2023, numărul accidentelor pe DN2 urcase la 485, iar numărul de autovehicule implicate a atins 936, numărul deceselor fiind de 82.

Numărul răniţilor grav a evoluat în scădere - de la 111 în 2020, la 99 în 2021 şi la 69 în 2023, în schimb a crescut numărul răniţilor uşor în aceste accidente, de la 452 în 2020, la 622 în 2021 şi 2022, până la 695 în 2023.

