Autostradă prăbușită în urma unei alunecări de teren. Mai multe mașini au fost avariate și trei oameni, răniți VIDEO/FOTO

O alunecare de teren a provocat sâmbătă, 23 septembrie, surparea unei părţi dintr-o autostradă pe o distanţă de aproximativ 100 de metri în apropiere de Göteborg, în sud-vestul Suediei, relatează AFP.

”Alunecarea de teren a acoperit o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pe 150 de metri, afectând aproximativ zece vehicule, o zonă forestieră şi o zonă comercială, inclusiv o benzinărie şi un fast-food”, a declarat Daniel Lyckelid, şeful serviciilor de urgenţă din regiunea Göteborg, într-un comunicat.

A portion of the highway connecting Gothenburg to the Norwegian capital, Oslo, collapsed last night. Several vehicles, including a truck, were swept away by the landslide. Three individuals sustained minor injuries.