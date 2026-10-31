De ce închidem zeci de kilometri de autostradă pentru a repara cateva porțiuni. ”N-au vrut să-și bată capul. Poate fi integrat la tentativă de omor”

Avem autostrăzi, dar ajungem să circulăm tot pe drumuri aglomerate și periculoase. La mai puțin de o lună de la închiderea circulației pe autostrada A1, între nodurile rutiere Cisnădie și Boița (jud. Sibiu), pe o distanță de aproximativ 20 km, CNAIR a închis în această săptămână alți 15 kilometri de pe autostrada A10, pe sensul Sebeș – Turda, între nodurile rutiere Unirea și Turda. În ambele cazuri se fac lucrări de reparații și consolidare pe anumite porțiuni de drum.

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au explicat faptul că în cazul A10, deviarea circulației pe DN1 este o soluție mai bună decât circulația pe ambele sensuri pe o singură cale, pentru că dacă traficul rămâne pe autostradă în timpul lucrărilor de consolidare, există riscul ca ambele căi să cedeze și apar o serie de probleme logistice și operaționale.

Specialiștii în infrastructură reclamă însă această abordare și afirmă că închiderea unui drum ar trebui să fie ultima soluție pe care autoritățile să o ia atunci când se reabilitează un drum de mare viteză.

Ads

Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructură a declarat, într-un interviu pentru Ziare.com, că atât în cazul A1, cât și în cazul A10, lucrările ar fi putut să se facă fără închiderea traficului, așa cum s-au mai făcut până acum în cazul altor autostrăzi.

”Lucrările de mentenanță și de reparații la drumuri în general, nu doar la autostrăzi, se fac sub trafic în lumea civilizată, ba chiar și la noi, dar doar când se dorește. În caz contrar, când se dorește să fie mai simplu pentru funcționari, pentru cei din CNAIR, atunci e mai ușor să închidem circulația. De altfel, cei din CNAIR au și dat niște explicații care sunt complet pe lângă subiect”, consideră Ionuț Ciurea.

Acesta spune că lucrările ar trebui să se facă etapizat, astfel încât șoferii să fie afectați cât mai puțin și să nu fie nevoiți să meargă pe variante ocolitoare mai aglomerate și mai periculoase.

”În mod normal, orice fel de reparație care nu afectează un sens de circulație, nu ar trebui să fie motiv de închidere totală. E posibil să fie momente în care este necesară închiderea totală a unei autostrăzi în cazul în care trebuie să intervii la tot drumul, dar și atunci sunt soluții pentru a face asta. Poți să lucrezi pe jumătate și după ce ai făcut jumătatea respectivă, începi la jumătatea cealaltă. Sigur că asta implică să deviezi traficul ba pe o parte, ba pe alta, este și mai dificil de făcut și din punct de vedere tehnic, dar se poate face”, explică specialistul în infrastructură.

Ads

”N-au vrut să-și bată capul”

În cazul celor două bucăți de autostradă închise, directorul Asociației Pro Infrastructură spune că autoritățile au ales calea ușoară, iar acest lucru ne-ar putea costa luni înregi de trafic îngreunat pe variantele ocolitoare. Vremea rea ar putea fi și ea un factor care să întârzie deschiderea acestor drumuri.

”N-au vrut să-și bată capul. Toate motivele pe care le-am tot auzit spuse public sunt doar motive ca să fie. Pe A10 nu sunt lucrări de câteva zile, sunt lucrări serioase. Trebuie să facă niște sprijiniri, niște drenuri, mai multe lucruri. Autostrada va fi închisă cu lunile”, afirmă acesta.

Nici în cazul porțiunii închise din A1, Ionuț Ciurea nu este mai optimist. Deși oficial, traficul între nodurile Cisnădie și Boița ar trebui să se deschidă pe 19 decembrie 2026, specialistul spune că cel mai probabil nu va fi gata în decembrie, iar dacă vin sărbătorile, lucrările vor fi reluate în cel mai bun caz la început de februarie 2027.

”În momentul în care avem mentenanță, reparație sau construirea unui drum nou care interferează cu cel existent, autoritățile, în special administratorul drumului, dar și alte autorități, trebuie să lucreze în slujba cetățeanului. Constructorul trebuie să vină și să zică care este soluția cu închiderea traficului și care este soluția fără închiderea traficului, iar autoritățile trebuie să ia soluția fără închiderea traficului, să plătească, să facă toate demersurile birocratice necesare și să se asigure că antreprenorul face treaba ca lumea, nu de mântuială”, mai declară președintele Asociației Pro Infrastructură.

Ads

De asemenea, acesta afirmă că se pot găsi în continuare soluții tehnice pentru pentru a ușura tranzitul șoferilor în zonă:

”Există soluțiile tehnice la A10 și la A1 pentru a nu se închide circulația, dar soluțiile respective sunt mai costisitoare și puțin mai complicate birocratic, cu mai multă muncă, cu mai mult deranj pentru funcționarul public. Ei au de ales între a închide drumul și a-i fi greu cetățeanului sau a nu închide drumul și a fi mai simplu și mai confortabil cetățeanului, dar le-ar fi mai greu autorităților. Și atunci, evident că funcționarul public își face munca ușoară”.

Pe lângă timpul pierdut în trafic, specialistul în infrastructură afirmă că o astfel de decizie forțează din nou șoferii să circule pe drumuri periculoase. Drumurile naționale nu au capacitatea structurală de a prelua volumul și viteza de pe o autostradă, motiv pentru care asistăm frecvent la accidente foarte grave care se sfârșesc cu pierderi de vieți omenești.

”Să ai soluții tehnice, chiar la îndemână, și să nu le folosești, asta poate fi integrat la tentativă de omor. Pui cu bună știință mii de oameni într-o situație extrem de periculoasă. Nu mai putem vorbi doar de incompetență, sunt oameni care atentează la siguranța noastră. E o prostie care ne costă pe toți. Nici nu mai contează timpul pe care îl pierzi în trafic, contează că s-ar putea să-ți fie pusă viața în pericol”, concluzionează Ionuț Ciurea pentru Ziare.ro.

Ads